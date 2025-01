Un monumental Djokovic acaba con el sueño de Alcaraz en Australia (Video)

MADRID (EUROPA PRESS).- El tenista serbio Novak Djokovic se impuso al español Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que se disputa en pista dura, tras remontar en un partidazo en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-3, 6-4) en tres horas y 35 minutos de partido, y accede a su duodécima semifinal en Melbourne, donde ha ganado 10 veces.

Novak Djokovic superó al murciano en un partido en el que tuvo que remontar el set inicial, que se llevó Alcaraz. A partir de ahí, el serbio comenzó a encontrar la profundidad en sus golpes y la solidez desde el fondo de la pista, lo que le permitió ganar tres sets de manera corrida y llevarse el triunfo tras una batalla que se alargó casi a las cuatro horas de partido.

Así, el serbio se medirá en las semifinales al alemán Alexander Zverev, que ganó a Tommy Paul (3-1).

