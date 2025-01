El argentino Javier Gandolfi reemplaza a Efraín Juárez como técnico del Nacional 

MEDELLÍN (apro).- El presidente del Atlético Nacional de Medellín, Santiago Arango, presentó este miércoles al argentino Javier Gandolfi como nuevo director técnico del equipo, en sustitución del mexicano Efraín Juárez, quien renunció por sentirse relegado de las contrataciones del club para la nueva temporada.

Gandolfi, quien en 2023 llevó al Talleres de Córdoba a clasificar a la Copa Libertadores, dijo que lo que ocurrió con Juárez es parte del pasado y ahora se enfocará en el futuro del club, que iniciará la temporada del primer semestre de 2025 este fin de semana.

Juárez renunció la semana pasada al Atlético Nacional de manera sorpresiva después de que llevó al equipo a obtener dos títulos, el de Liga y el de Copa, el mes anterior, y de clasificarlo a la Copa Libertadores.

El mexicano explicó que se sintió incómodo por las contrataciones que estaba realizado la directiva del club sin siquiera informarlo.

"Yo me enteraba por las redes sociales de las nuevas contrataciones, y entiendo que estas son responsabilidad del club, pero no sabía ni quién se iba ni quién llegaba, lo que no me permitía ni despedirme de esta gente que es mi familia ni dar la bienvenida a los que llegaban”, comentó.