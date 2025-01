River Plate “nos pasó por encima”, reconoce Javier Aguirre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reconoció que River Plate le pasó por encima a su equipo en el primer tiempo, aunque considera que la gira por Sudamérica para enfrentar también al Inter de Porto Alegre valió la pena.

“El Vasco” fue enfático tras la derrota 2-0 ante el equipo argentino: “No puedo defender lo indefendible, pero era lo que quería. Un ambiente no hostil, pero en el que no estuvieran cómodos los jugadores”.

Y añadió: “Todas las derrotas duelen, no me gusta perder, ellos fueron superiores, el rival fue superior en la primera parte, en la segunda intentamos. Me voy con la idea de que valió la pena la gira, me viene bien para el futuro, se cumplió el objetivo de la gira.

“Fue un rival que en la primera parte nos pasó por encima, en la segunda por los cambios quizá emparejamos en algunos momentos el juego, la posesión de la pelota. No me voy contento, pero sí satisfecho”.

Javier Aguirre, que para esta gira por Sudamérica no contó con muchos de los jugadores que quería ver porque los clubes no se los prestaron, reconoció que algunos de los convocados se ganaron el derecho a ser llamados otra vez, pero no quiso decir quiénes.

“Sí hay tres o cuatro que realmente merecen una oportunidad en las siguientes ocasiones, es difícil dar nombres para no afectar a los chicos para bien o mal. Hay gente valiosa, fuera del terreno de juego hubo un comportamiento ejemplar, hoy no hay nada que decir, defendieron dignamente la camiseta nacional, no competimos a la altura de ellos, estaban muy motivados, además dos golazos.

“En estos partidos muchas veces perdiendo, sales ganando. Ahora mismo no lo tengo cuantificado (sobre quiénes irían a Nations League), pero alguno irá porque dieron la cara. Se pudieron haber equivocado, pero la personalidad no sólo se muestra dando patadas, metiendo puñetazos. Hay gente valiosa que nos amplía el panorama de jugadores”.

México tiene su próximo partido oficial el 20 de marzo ante Canadá en las semifinales de la Nations League.