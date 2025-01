Neymar regresa al club brasileño Santos tras rescisión de contrato en Arabia Saudita

RÍO DE JANEIRO (AP).- Neymar aceptó regresar al Santos casi 12 años después de dejar el equipo brasileño, dijo este día el presidente del club Marcelo Teixeira.

El delantero brasileño confirmó anteriormente que su contrato con el club saudí Al-Hilal fue rescindido de mutuo acuerdo. Tuvo una etapa marcada por las lesiones en el Al-Hilal, donde jugó sólo siete partidos y marcó un gol.

Neymar, de 32 años, ganó seis títulos con el club de su infancia, el Santos, incluido un trofeo de la Copa Libertadores en 2011. Santos es una ciudad costera en las afueras de São Paulo.

“Es el momento (de volver), Neymar. Es el momento de que vuelvas a tu gente. A nuestra casa, al club que llevamos en el corazón”, dijo Teixeira en sus redes sociales. “¡Bienvenido, nuestro chico Ney! Un chico de Vila (Belmiro, el estadio del Santos). Vuelve a ser feliz de nuevo con la camiseta blanca y negra. La nación del Santos te espera con los brazos abiertos”.

Neymar, alguna vez aclamado como uno de los mejores jugadores del mundo, pasó gran parte de su tiempo en Arabia Saudita al margen debido a una lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió cuando jugaba para Brasil en octubre de 2023.

Los medios de São Paulo informaron que se espera que el exastro del Barcelona y del Paris Saint-Germain regrese a Brasil esta semana y se presente nuevamente a los fanáticos del Santos en unos días.

En su momento, Neymar se convirtió en el jugador más caro de la historia cuando fue transferido del Barcelona al PSG por 222 millones de euros (entonces 262 millones de dólares) en 2017.

La portavoz de Neymar, Day Franco, dijo a The Associated Press que el jugador no tenía comentarios de inmediato.

Sin embargo, Neymar respondió con un gif de corazón a una publicación de Kely Nascimento, una de las hijas del tres veces campeón del mundo Pelé, celebrando su regreso al Santos.

“(Mi padre) debe estar dando patadas en el cielo después de enterarse de que nuestro hijo va a volver a casa”, dijo Nascimento en Instagram. Pelé murió en diciembre de 2022.

Santos descendió a la segunda división de Brasil en 2023 y ascendió nuevamente en la última temporada.

El último partido de Neymar se disputó en noviembre. El entrenador del Al-Hilal, Jorge Jesús, había puesto en duda en repetidas ocasiones la forma física del delantero.

Neymar abandona la liga de Arabia Saudita después de jugar sólo siete partidos en 17 meses luego de su costosa transferencia al reino rico en petróleo. El club de Arabia Saudita Al-Hilal dijo el lunes que llegó a un acuerdo con Neymar para rescindir su contrato de mutuo acuerdo.

“Lo di todo para jugar y me gustaría que disfrutáramos juntos de mejores momentos en el campo”, dijo Neymar en un mensaje en las redes sociales. “A Arabia Saudita, gracias por darme a mí y a mi familia un nuevo hogar y nuevas experiencias. Ahora conozco al verdadero Arabia Saudita y tengo amigos para toda la vida”.

Pese a la lesión de Neymar, el Al-Hilal logró ganar la liga saudí la temporada pasada. El contrato del brasileño expiraba después del Mundial de Clubes de la FIFA de este año, que se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio en Estados Unidos.

El club dijo en un comunicado publicado en sus canales de redes sociales que “expresa su agradecimiento y aprecio a Neymar por lo que ha brindado a lo largo de su carrera con Al-Hilal”.

El delantero se unió al club saudí procedente del Paris Saint-Germain en agosto de 2023 por 90 millones de euros (94 millones de dólares). Se dice que su salario también es uno de los más altos del futbol mundial.

Pero Neymar sufrió su lesión del ligamento cruzado anterior, la más grave de su carrera, jugando para Brasil sólo unos meses después de unirse al Al-Hilal. Neymar regresó en octubre, pero dijo en diferentes entrevistas que había dudas sobre si se quedaría el resto de la temporada.

Los hinchas del Santos ya esperaban el regreso de Neymar. Desde la semana pasada, publicaron un video de un hombre con la voz del legendario tres veces campeón del mundo Pelé, que murió en 2022, pidiendo a Neymar que regrese y use su histórica camiseta número 10.

En junio, durante una visita a uno de sus proyectos sociales en Brasil, el delantero negó que estuviera pensando en regresar al club.

“Es mentira, no hay planes. Tengo un año más de contrato con el Al-Hilal. Espero hacer una gran temporada allí. La última no la jugué. Tenemos que vivir el día a día, queda mucho tiempo por delante”, dijo Neymar a los medios. “Obviamente, el Santos es el club que llevo en el corazón, algún día quiero volver. Pero no tengo ningún plan en la cabeza”.

A principios de enero, Neymar fue noticia por sus comentarios sobre su ex compañero de equipo en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, quien ahora está en el Real Madrid.

En un podcast presentado por el campeón del mundo, Romário, Neymar dijo que el francés se puso "un poco celoso" después de que la superestrella Lionel Messi se uniera al club francés en agosto de 2021 en una transferencia gratuita. También agregó que los grandes egos afectaron las actuaciones del PSG en los partidos importantes.

Neymar, el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil con 79 goles en 125 partidos, también dijo que está concentrado en conseguir más tiempo de juego para poder prepararse para la Copa del Mundo en América del Norte el próximo año, en lo que podría ser su última oportunidad de ganar el torneo.