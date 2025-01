Aficionados piden renuncia del gobernador Rocha Moya en juego entre Charros y Tomateros en Sinaloa

CULIACÁN, Sin. (apro).-La protesta contra el gobernador Rubén Rocha Moya fue llevada al estadio de Tomateros de Culiacán en donde miles de aficionados corearon el grito de “fuera Rocha, fuera Rocha”.

Como si se tratase de una porra, la afición al equipo local hizo retumbar la protesta contra el gobernador por la crisis de seguridad que se vive en Sinaloa, sobre todo en la capital desde el 9 de septiembre de 2024.

Apenas el lunes último el gobernador Rocha al final de su conferencia semanera minimizó la protesta llevada a cabo el domingo tanto en número de asistentes como en los gritos que demandan su salida de la gubernatura.

“Si respetamos todos el derecho a la manifestación, el que quiera que lo haga, y si hay unos que gritan fuera Rocha y tienen todo el derecho de hacerlo, ¿y si hay otros que dicen que no? Ah, pues que también lo digan, que la sociedad se de cuenta de eso, por qué, porque si vamos a una muestra estadística, cuántos son 5 mil de 2 millones 200 mil que son los ciudadanos, entonces no, por ese grito, pues no, por eso digo no hay ninguna razón para renunciar”, dijo.