Rommel Pacheco aclara que aún se revisa la administración de Ana Guevara en la Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de las declaraciones en las que exoneró a Ana Guevara, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, dio a conocer que “algunos medios de comunicación no entendieron bien el mensaje”, por lo que precisó que apenas se está realizando el proceso de entrega-recepción, por lo que si encuentra irregularidades serán atendidas.

“Lo que a Conade está haciendo en la entrega-recepción estos primeros días, y todo lo que se llegara a encontrar tendría que pasar a las instancias acordes a su materia. En un inicio sería el Órgano Interno de Control que, por cierto, se hicieron algunos señalamientos o preguntas, el cual (sic) la antigua titular tendría que contestar y ese proceso está arrancando”, declaró el funcionario durante su visita a Tijuana, Baja California, el jueves 30 de enero.

Asimismo, indicó que cuando declaró que no ha encontrado irregularidades en la gestión de Ana Guevara como titular de la Conade, pese a que fue la servidora pública más desaseada y señalada de la Cuarta Transformación, omitió mencionar la investigación que sigue abierta en la Fiscalía General de la República (FGR) por una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque “eso está desde antes que yo llegara”.

“Conforme a los adeudos de la administración pasada que ya hay una carpeta, una investigación que se está haciendo a través de la ASF y la Fiscalía esa está en proceso desde antes de que yo llegara, por eso no la mencioné ayer, esa sigue su curso. Yo soy, y la instrucción que tengo es ser transparente, es una administración que si surgiera algo hay que dar el material necesario, pero trato de no desgastarme en eso y me enfoco en lo que es verdaderamente importante que es atender a los atletas”, añadió.

El próximo 20 de febrero, la ASF dará a conocer su informe correspondiente al análisis del uso de los recursos públicos federales durante el ejercicio fiscal 2023. Desde que Guevara asumió la dirección de la Conade cada año el máximo órgano fiscalizador del país ha hecho observaciones y denunciado las irregularidades encontradas.

De igual manera, en 2019 la Secretaría de la Función Pública dio a conocer el Primer Informe de Fiscalización en donde reveló el desvío de recursos que ya existía en el fideicomiso llamado Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el cual, justamente por las irregularidades detectadas, fue extinguido en junio de 2021 como para parte de las acciones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción.