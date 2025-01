Manchester City vence 4-1 al West Ham y remonta posiciones en la Premier League

(AP).- Erling Haaland y el Manchester City podrían estar dando un giro después de la peor racha de resultados del equipo bajo el mando de Pep Guardiola.

Este día, Haaland anotó dos veces en la victoria por 4-1 sobre el West Ham el y el City consiguió victorias consecutivas en la Premier League por primera vez desde fines de octubre, cuando comenzó una crisis impactante e impensable de seis semanas.

En ese tiempo, los campeones defensores jugaron nueve partidos de liga y ganaron solo uno, lo que los dejó fuera de los puestos de clasificación para la UEFA Champions League y generó dudas sobre la capacidad de Guardiola para una reconstrucción.

Ahora, el City puede esperar tiempos mejores en el futuro, especialmente después de recuperar terreno respecto al segundo clasificado, el Arsenal, y al cuarto, el Chelsea, después de que ambos perdieran puntos en empates ante Brighton y Crystal Palace, respectivamente, el sábado

Aún así, Guardiola no se dejó llevar. "Estoy muy contento por el resultado", dijo, "pero no me pueden preguntar si el viejo City ha vuelto. Si vieron el partido, no lo hemos hecho".