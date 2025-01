Ravens venció 35-10 a Cleveland; Lamar Jackson superó las 4 mil yardas por pase

BALTIMORE (AP).- El camino hacia un título divisional fue accidentado para los Baltimore Ravens, que comenzaron con marca de 0-2, enfrentaron un calendario repleto de equipos que jugaron en los playoffs y tuvieron que recuperarse de un déficit de dos juegos con cuatro juegos por jugar.

Habiendo superado todo eso, Lamar Jackson mira hacia el desafío más importante de todos: la postemporada.

“Estoy concentrado en el partido de comodines, no les voy a mentir”, dijo Jackson. “Estoy tranquilo con lo que está pasando hoy. Estoy tranquilo, no me malinterpreten, pero mi mente está en otra cosa”.

Jackson lanzó dos pases de touchdown y los Ravens ganaron la AFC Norte por segunda temporada consecutiva, asegurando la división con una victoria 35-10 sobre los Cleveland Browns el sábado.

Ahora los Ravens (12-5) intentarán llegar al Super Bowl por primera vez con Jackson. Abrirán los playoffs en casa contra Los Angeles Chargers o Pittsburgh Steelers. Baltimore estaba dos juegos detrás de los Steelers en la división antes de cerrar con cuatro victorias consecutivas.

Cleveland (3-14) terminó una temporada terrible con seis derrotas consecutivas. Tanto Bailey Zappe como Dorian Thompson-Robinson jugaron como mariscal de campo en el último partido. Ninguno de los dos pudo mover mucho el balón y Zappe tuvo una intercepción que fue devuelta 26 yardas para un touchdown por el novato Nate Wiggins para los primeros puntos del partido.

La mayor preocupación de este juego para los Ravens fue la salud del receptor del Pro Bowl Zay Flowers, quien abandonó el partido en el segundo cuarto por una lesión en la rodilla derecha.

Jackson lanzó pases de touchdown a Mark Andrews en el segundo cuarto y a Rashod Bateman en el tercero, poniendo fin a una espectacular temporada estadística que podría ser lo suficientemente buena como para ganarse un tercer premio al Jugador Más Valioso. Jackson terminó la temporada con 4.172 yardas por pase, 41 pases de touchdown y cuatro intercepciones. Se convirtió en el primer mariscal de campo en alcanzar las 4.000 yardas por pase con 40 pases de touchdown y cuatro o menos intercepciones.

Jackson también terminó la temporada con 915 yardas terrestres, convirtiéndose en el primer jugador en lanzar para 4 mil yardas y correr para al menos 800. Su índice de pasador de 119,6 no fue lo suficientemente alto como para romper el récord de una temporada de 122,5 en poder de Aaron Rodgers.

Zappe lanzó para 170 yardas con dos intercepciones. Su pase de anotación de 16 yardas a Jordan Akins puso el marcador en 21-10 en el cuarto, pero los Ravens respondieron con una serie ofensiva de 70 yardas que terminó con una carrera de touchdown de 2 yardas de Derrick Henry.

Henry, que cumplió 31 años el sábado, sumó una carrera anotadora de 43 yardas al final del cuarto período. Terminó la temporada con 1.921 yardas terrestres y un récord de franquicia de 16 touchdowns por tierra.

Cleveland lleva 28 partidos consecutivos sin permitir que un lanzador de 300 yardas supere las 300 yardas. Jackson completó 16 de 32 pases para 217 yardas.

“Respeto este juego, estos jugadores también. Es un privilegio jugarlo, es un privilegio entrenarlo”, dijo el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, cuyo equipo perdía por 20 puntos poco antes del saque inicial según BetMGM. “Si llevan la cuenta, vamos a competir hasta el final”.

Garrett blanqueado

Myles Garrett, de Cleveland, llegó al partido empatado en el liderato de la NFL con 14 capturas, pero, aunque los Browns presionaron a Jackson en ocasiones, nadie pudo capturarlo. Garrett logró una tacleada para pérdida de yardas.

Trey Hendrickson de Cincinnati, quien también llegó al día con 14, superó a Garrett con una captura temprana en el juego de los Bengals contra Pittsburgh el sábado por la noche.