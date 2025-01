Los Buccaneers vencieron a los Saints 27-19 para asegurar la NFC Sur

TAMPA, Florida, EU (AP).- A solo 36 segundos de asegurar el título de la NFC Sur, los Buccaneers de Tampa Bay tenían otro objetivo que alcanzar. ¿Arrodillarse en su yarda 32 y dejar correr el tiempo? No había ninguna posibilidad. Mike Evans necesitaba cinco yardas para hacer historia.

Evans atrapó un pase de 9 yardas en la última jugada del juego para superar las mil yardas por undécima temporada consecutiva, empatando a Jerry Rice con la mayor cantidad en la historia de la NFL y desatando una celebración salvaje luego de la victoria de Tampa Bay por 27-19 sobre los New Orleans Saints el domingo.

“Él siempre (pone al equipo primero)”, dijo Baker Mayfield sobre Evans. “Es por eso que lo amas. Tenemos suerte de tenerlo. Es subestimado en los medios y en la liga. Es único. Se lo merece. Viste el estadio explotar. Viste la línea de banda explotar. Se nota cuánto se preocupa la gente por él y lo que eso significa para todos los que lo rodean”.

Mayfield usó sus piernas y su brazo para ayudar a los Buccaneers a conseguir su cuarto campeonato divisional consecutivo, al remontar un déficit de 16-6 para lograr su primera victoria en su carrera después de ir perdiendo por 10 o más puntos. Mayfield había tenido un récord de 0-43 en esas situaciones.

Los Buccaneers (10-7) recibirán a los Washington Commanders (12-5) el próximo domingo por la noche en un partido de comodín de los playoffs. Será una revancha de la victoria de Tampa Bay por 37-20 sobre Washington en la Semana 1 en el primer partido del mariscal de campo novato Jayden Daniels.

Mayfield lanzó un pase de touchdown de 32 yardas a Jalen McMillan para la anotación de la ventaja y luego corrió 28 yardas para un crucial primer intento en la siguiente serie. Después de la larga carrera de Mayfield en tercera y 14 desde la yarda 12 de Tampa, los Buccaneers avanzaron hasta la yarda 11 de los Saints. Mayfield buscó a Evans, pero le lanzó el balón hacia atrás a Bucky Irving, quien corrió 11 yardas para un touchdown.

Los Saints perdieron el balón y los Buccaneers tuvieron una oportunidad más de conseguir el hito para Evans. Mayfield lanzó un pase corto a Evans, quien corrió hacia el campo para ganar 9 yardas. Se levantó, remató el balón y sus compañeros lo rodearon.

“Tenía la esperanza de que nos detuvieran porque no puedo dejar pasar la historia”, dijo Evans, quien se perdió varios juegos esta temporada por una lesión en el tendón de la corva. “Estoy feliz de que me hayan dejado salir y lograrlo. Es difícil hacerlo durante 11 años consecutivos. Estar empatado con uno de los mejores receptores de todos los tiempos, si no el mejor, significa mucho para mí y mi familia”.