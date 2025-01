Mathías Acuña, futbolista uruguayo de 32 años, se suicidó

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 4 de enero, se confirmó la muerte del futbolista uruguayo Mathías Acuña, tenía 32 años. De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el delantero se suicidó en medio de problemas familiares y acusaciones por violencia de género.

El Mushuc Runa, equipo de la Primera División de Ecuador donde militaba Acuña, confirmó la noticia a través de una publicación en redes sociales. “Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña. Paz en su tumba. 4/01/2025”.

Extendemos nuestra nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Mathías Acuña ???????



Paz en su tumba.

4/01/2025 pic.twitter.com/pewQoKpAQe — Club Mushuc Runa S.C (@ClubMushucRuna1) January 4, 2025

De acuerdo a un comunicado oficial del Mushuc Runa, el informe médico preliminar indica que le futbolista cometió suicidio. Y, de acuerdo a “Ovación”, medio web de Uruguay, el cuerpo sin vida del charrúa fue encontrado en la habitación de un hotel en Ambato, Ecuador, donde su equipo se concentraba habitualmente.

Según detalló Ovación, el hallazgo ocurrió en la habitación número 403 del hotel. “Fue encontrado suspendido en un ropero de la habitación, utilizando una sábana”, declararon trabajadores del establecimiento a las autoridades, según citó el medio en cuestión.

Y, pese a los esfuerzos del personal del hotel y los paramédicos del ECU911 por reanimarlo, el jugador ya no presentaba signos vitales. Aún no se ha brindado información sobre cómo se suicidó. Acuña había llegado a Ecuador un día antes de su muerte para reincorporarse con el Mushuc Runa, escuadra con la que jugaba desde mediados de 2022.

En una entrevista grabada el 15 de octubre de 2024 para el programa “Esto No Es Periodismo”, Acuña habló acerca de la lucha con la distancia de sus hijos, quienes permanecían en Uruguay. “Mis hijos están en Uruguay, así que te podrás imaginar el dolor, lo que cuesta, los cumpleaños, que uno está lejos de ellos, las actividades de la escuela. Se sufre”.

También mencionó el impacto emocional de estar lejos de su familia: “Hoy me mandó un audio mi hija, la del medio, que tiene cinco años, y me dijo que me extrañaba, que no sabía por qué me extrañaba tanto y que cuándo la iba a ir a buscar. Esas cosas repercuten un montón. Es jodido, es jodido”.

El delantero también habló sobre la importancia de la salud mental en el deporte. “Esa es una parte que muchos no ven del futbolista, y el fin de semana te exigen, que está bien porque el hincha es hincha, pero capaz el jugador está pasando por algo que ellos no saben. Repercute porque lo mental está salado”.