Se cambian de cancha: excluidas y retiradas de la Liga MX toman un segundo aire

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Mientras la Liga MX Femenil se consolida, la Queens League Américas irrumpió como una alternativa inesperada para jugadoras que no encontraron espacio en el profesionalismo. Exfutbolistas, talentos emergentes y veteranas han visto en esta liga de futbol 7 una oportunidad para regresar a la cancha.

Sin embargo, detrás de lo que pareciera un atractivo formato las jugadoras siguen enfrentando retos económicos y laborales al competir en una liga diseñada más como negocio de entretenimiento que como plataforma profesional deportiva.

Detrás de las redes sociales, la Queens League también es un escaparate lleno de contrastes: sueldos limitados, ausencia de contratos laborales y sacrificios personales. Para algunas futbolistas es la idea de un trampolín hacia la Liga MX, para otras es simplemente la posibilidad de disfrutar del futbol sin las presiones del profesionalismo.

La Queens League Américas fue anunciada a principios de 2024 como una liga de futbol 7, impulsada por el futbolista en retiro Gerard Piqué, replicando el formato de la Kings League y la Queens League España con sus características reglas que rompen los esquemas tradicionales de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Piqué, impulsor de la Queens League. Foto: Facebook.

En su formato se juegan partidos de futbol de dos tiempos de 20 minutos, en los que se introducen elementos que pueden alterar el curso del juego con cartas: comodines con dos minutos de gol doble, de expulsión, penaltis o incluso shootouts (penaltis desde el medio del campo). Los juegos son transmitidos a través de YouTube, Twich, TikTok y Fox Sports.

Las diferencias entre la Queens League y la Liga MX Femenil van desde las medidas del terreno de juego y la duración de los partidos hasta la implementación del VAR (Video Assistant Referee, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo ayudar al árbitro principal a evitar errores graves durante los partidos que puedan determinar el resultado a favor de un equipo. En la Queens League el VAR es utilizado en todos los partidos, mientras que la Liga MX Femenil no se ha implementado, sólo en la liguilla se usa la herramienta arbitral.

“Vamos a poner el futbol femenino a otro nivel. La competición va a estar a la misma altura que la liga masculina en todos los sentidos: salarios, terreno de juego, normas. Éste es nuestro mensaje para el mundo”, dijo Piqué el 24 de febrero de 2023.

Esta visión optimista convive con la realidad de que la Queens League no es un trabajo formal. Las jugadoras reciben un salario de tres mil pesos por partido jugado durante tres meses —11 duelos en temporada regular más playoffs—, entrenan dos horas tres días a la semana y cuentan con un seguro de gastos mayores.

No firman un contrato y, por lo tanto, no cuentan con las prestaciones laborales que marca la ley mexicana, como seguridad social y las aportaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

La primera edición de la Queens League Américas arrancó con 12 equipos: Atlético Parceras FC, Club de Cuervos, Peluche Caligari, Raniza FC, Persas FC, Olimpo United, Galácticas del Caribe, Muchachas FC, Las Aliens FC, Las Chamas FC, Las Santas FC y Real Titán FC, en los que participan 120 jugadoras que fueron elegidas a través de un draft. Cada equipo cuenta con 10 jugadoras base, más tres llamadas “jugadoras franquicia”, que son consideradas las estrellas y las más talentosas. Para ellas su salario va desde los 20 mil pesos mensuales hasta los 60.

Las exjugadoras de la Liga MX Femenil que formaron parte de la temporada son: Brissa Rangel, Angélica Vázquez, Zamara Casamayor, Karla Padilla, Hireri Velázquez, Ricla Rajunov, Deneva Cagigas, María de Lourdes Gordillo, Andrea Martínez, Daniela Lozano, Susana Romero, Verónica Pérez, Melanie Hernández, Karen Hernández, Carolina Zepeda, Grecia Pineda, Karla Saavedra, Priscila Gaitán, Dayán Téllez y Marilyn Díaz.

“Volví a creer en el futbol femenil”

Una de las jugadoras franquicia esta temporada es la guardameta Daniela Lozano con Muchachas FC, donde jugó los 11 partidos de la fase regular y se convirtió en la mejor de su posición con 98 atajadas.

Lozano. Menos presión. Foto: IG @muchachasfc_oficial.

En su paso por la Liga MX fue parte de León y Toluca, que en 2023 anunció la baja de tres jugadoras, incluida Lozano, apenas en la jornada 3 sin ninguna explicación, desde entonces no pudo volver a jugar en un equipo profesional.

“De cierta manera pensé en ya no volver a jugar. Dije ya no quiero saber nada del futbol, y gracias a la Queens volví a creer en el futbol femenil. Tengo 22 años, no quiero cerrar la puerta del profesional, pero ahora estoy disfrutando este proyecto.

“La verdad el salario es mucho mejor que algunos clubes de Primera División, la presión y la frustración no son lo mismo, siento que acá disfrutas más; es un respiro, porque en cuestión de ambiente también es superdiferente”, dice a Proceso Lozano.

El sueldo de 12 mil pesos al mes de la Queens League se compara con algunos de la Liga MX Femenil, con la diferencia de que no tienen las responsabilidades de una jugadora de alto rendimiento, como las concentraciones y la exclusividad. No obstante, ese dinero tampoco cubre las necesidades básicas de las futbolistas.

Precaria estabilidad económica

“Nos pagan tres mil pesos por partido, que puede parecer mucho, pero algunas jugadoras gastan ese dinero en transporte o gasolina. Algunas han perdido becas universitarias porque deben cumplir con entrenamientos o eventos, el salario que recibimos apenas cubre los gastos de transporte.

“Es lo mismo que en la Liga MX, se diría que jugamos gratis. Cuando nos pagan es para reponer lo que ya gastamos en el mes”, dijo a Proceso una futbolista de la Queens League Américas que pidió reservar su identidad para no sufrir represalias.

La realidad para las futbolistas mexicanas que quieran vivir del futbol es la misma: la falta de estabilidad económica las obliga a buscar ingresos adicionales en trabajos o en ligas amateurs. En términos generales es una buena ventana para las jugadoras mexicanas que no tienen un lugar en la Liga MX, pero no es una solución para dignificar el trabajo del futbol femenil en México.

“Tenía años que no me sentía así de bien”

La guardameta Brissa Rangel fue de las pioneras en la Liga MX Femenil en 2017. Jugó para Pumas, Puebla e incluso fue seleccionada nacional Sub 20 durante el Mundial Alemania 2010. Ahora, a sus 34 años de edad, encontró la forma de seguir vigente en el futbol femenil al ser elegida para formar parte de Raniza FC en la Queens League.

Rangel, como portera de Pumas. Foto: IG @ranizafc.

Rangel recuerda que su paso por el futbol profesional no fue precisamente bueno, pues a pesar de que se retiró en el Clausura 2024 no tuvo muchos minutos de juego en los siete años que aguantó en la Liga MX. Asegura que durante los primeros años el trato que recibió en los dos clubes en los que jugó fue similar al de un “equipo de fuerzas básicas o hasta una Sub 20”, pues existía una línea muy marcada con el equipo varonil y el femenil.

“Ahorita decidí darme una pausa del futbol profesional, necesitaba el descanso, poder regresar a mi casa y dejar de lado todo lo que involucra estar en la Liga MX.

“Necesitaba ese espacio para mí en todos los sentidos, físico, mental, psicológico, pero no quería dejar la esencia del futbol. Raniza es un escenario en el que se me permite seguir jugando y haciendo lo que más amo. Tenía años que no me sentía así de bien. En cierta forma la Queens es algo más ligero, que implica menos responsabilidades, menos compromisos, que no es tan demandante en cuestión de tiempos como el profesional”, relata Rangel.

Durante su estancia en Pumas Femenil percibió un sueldo de 11 mil pesos mensuales, aunque destaca que alguno de los beneficios es que contaba con seguridad social y en caso de sufrir una lesión continuaba recibiendo su pago mensual. Ahora en la Queens le pagan por partido jugado y en caso de lesionarse cubren todos los gastos médicos, pero ya no recibe un salario durante el tiempo que dure su rehabilitación.

En la Queens League las jugadoras no han estado exentas de lesiones. Zaira Moreno de Persas FC e Itzel López de Muchachas FC sufrieron rotura del ligamento cruzado anterior y tuvieron que abandonar la competencia.

“Ser profesional es bastante complicado”

La también guardameta Angélica Vázquez fue parte de Pumas, Cruz Azul y León femenil, en su paso de cuatro años en la Liga MX jugó nueve partidos y su salario era de cuatro mil 800 pesos mensuales. Ahora con 26 años de edad es una de las jugadoras más importantes de Aliens FC, donde en la reciente temporada jugó 10 partidos como titular.

Vázquez. Vivir un sueño. Foto: IG @angy_vzqz_.

Vázquez destaca la nueva oportunidad que tiene de poder jugar futbol y recibir un salario, además de tener una revancha tras no consolidarse en la Liga MX.

“La verdad es que ser profesional es bastante complicado. Creo que el nivel de intensidad es muy alto y a veces muchas decisiones técnicas no dependen de una misma como jugadora, y más en mi posición. Yo luchaba contra Melanie Villeda y Miriam Olmos, y derivado de los pocos minutos de juego que tuve, la verdad es que mejor opté por hacerme un lado.

“Y es que a nivel mental también cuesta muchísimo. Llega un momento en el que ya no lo disfrutas y algo que se supone que amas, pues ya no está, ahora es algo que te atormenta”, explica Vázquez.

A pesar de que la arquera se dice contenta y asegura estar “viviendo un sueño”, es consciente de que al tratarse de la primera temporada de la Queens League aún hay diferencias muy marcadas con la Liga MX, principalmente en la solidez y estabilidad económica.

Vázquez aún ve lejos que las futbolistas jóvenes prefieran jugar en la Queens antes que en la Liga MX, sin embargo no lo ve imposible, ya que algunos equipos prefieren darles oportunidades a jugadoras extranjeras por encima de las mexicanas y esto puede provocar un hartazgo.

“Es cierto que bastantes jugadoras que han terminado sus contratos con la Liga MX han venido aquí a la Queens; recién retiradas de Primera División ven una nueva oportunidad. Los clubes profesionales se llenan de más jugadoras extranjeras y empieza a haber menos participación de mexicanas, entonces yo lo veo un poco de esa manera: la Queens va a albergar a más mexicanas que ya no tienen cabida en la Liga MX”, dice la guardameta.

La Queens League se juega al mismo tiempo que la Kings League y ambas competencias tuvieron la final de sus torneos el 21 de diciembre último en el estadio Nemesio Diez. Cabe destacar que los jugadores hombres y mujeres que fueron seleccionados en el draft ganan el mismo sueldo de 12 mil pesos mensuales. En la Kings League España los salarios son de 75 euros por partido, es decir, mil 588 pesos, por lo que los salarios de la Queens League Américas resultan más atractivos.

Valoradas y agradecidas

La equidad en los salarios, así como el trato igualitario y la visibilidad son algunas de las razones por las que las futbolistas se han sentido valoradas y agradecidas con los directivos de la liga conformada por streamers, que son creadores de contenido digital que transmiten videos en vivo a través de plataformas online como Twitch y TikTok.

Algunas de las presidentas en esta primera edición son: Espe Parra, con más de 3.8 millones de seguidores en redes sociales y quien estuvo al frente de Aniquiladores en la Queens League de España, donde ganó la Queens Cup. Tania Rincón en Peluche Caligari, Valeria Solano “La Parce” en Parceras FC.

“En la Queens se nos valora más, sobre todo como personas, no tanto como jugadoras. Estar aquí en la Queens es algo que estoy disfrutando mucho desde el primer día. Creo que por fin puedo decir que estoy disfrutando el futbol como desde hace mucho no lo disfrutaba; me ha vuelto la alegría”, sentencia Vázquez.

Asimismo, las futbolistas entrevistadas para este reportaje consideran que la Queens puede ser un trampolín hacia ligas profesionales. La posibilidad de regresar al futbol profesional no está descartada. Hay casos en España de jugadoras que han sido fichadas por equipos de primera división tras su paso por la Queens.

Tal es el caso de Martina Rojo y Melanie Serrano, que tras su participación en la Queens League España ficharon con el FC Levante las Planas, equipo que compite en la Primera División española.

La Queens League Américas tendrá una segunda edición en este 2025, los equipos tendrán la misma base de jugadoras, lo que les garantiza al menos tres meses más de salarios. A principio de año se realizará un mercado de jugadoras entre los mismos equipos de la liga, es decir que habrá rotaciones, pero no despidos. Las futbolistas esperan que quizá en un futuro cercano el modelo de negocio de la liga pueda evolucionar para ofrecer mejores condiciones a las jugadoras.