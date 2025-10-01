México rescata el empate ante España en el Mundial Sub-20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi de último momento, la Selección Nacional de México empató 2-2 contra España en el Mundial Sub-20, encuentro en el que Gilberto Mora, de 16 años, anotó dos goles.

El partido fue trabado y difícil para México. España navegó sin complicaciones y cuando ya estaba perfilado hacia el triunfo apareció Mora con un gol al minuto 87 que le regresó la vida al equipo.

Mora recibió el balón y con pura técnica individual lo cacheteó para clavarlo en el poste izquierdo, lejos del alcance del portero Fran González, quien con sus casi dos metros de estatura nada pudo hacer para evitar la caída de su marco.

En los primeros momentos del partido, el cuadro tricolor se salvó en dos ocasiones de los errores del arquero azteca Emmanuel Ochoa, quien primero regaló un pase en la salida y después se le escurrió la pelota; por fortuna fue a dar al poste derecho.

Después apareció Gilberto Mora con Alexei Domínguez para anotar el primero de sus goles al 32.

#Sub20 | Aquí está el tanto con el que ya lo ganamos.



Segundo gol de Gilberto Mora en esta categoría, pero llegó ya a 21 con Selecciones Menores.#ProyectoSelecciones ??????pic.twitter.com/Qo7Qq2vH0J — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

España igualó 10 minutos después por conducto de Pablo García que firmó un golazo.

Durante el encuentro se utilizaron cuatro tarjetas moradas para solicitar revisiones arbitrales. Una de ellas fue clave, ya que los verdes consiguieron que el silbante se desistiera de marcar un penalti de José Pachuca sobre Jan Virgili.

Como México ganó ese primer desafío arbitral preservó otros. Uno lo utilizó al minuto 69 para pedir una mano de Rayane Belaid en la disputa de la pelota contra Yael Padilla. El segundo para intentar que el árbitro reculara un penal de César Bustos sobre el mismo Jan Virgili. Sin embargo, ninguna de las dos le favoreció a los mexicanos.

De esta manera, Iker Bravo por la vía de la pena máxima marcó por España al minuto 80 y los puso en ventaja con ya sólo 10 minutos por jugarse.

Y tal como ocurrió en el encuentro ante Brasil, los mexicanos no se amilanaron y entonces Gilberto Mora apareció con su gol providencial.

#Sub20 | Aquí está el GOOOOOOL, baaaanda.??????



Tremendo lo de Gil Morita.



Octavo mexicano que marca doblete en Copa Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones ??????pic.twitter.com/FVasb5N8TY — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

Con este resultado, México marcha con dos puntos y España apenas sumó el primero, por lo que para las posiciones en el grupo C hay que esperar el resultado del encuentro entre Marruecos (tres) y Brasil (uno) que se está disputando.

En el Mundial Sub-20, además de los dos primeros lugares también avanzan a los cuartos de final los mejores cuatro terceros lugares.

El equipo que dirige el técnico Eduardo Arce tiene el pase a la segunda ronda en sus manos si logra un resultado favorable el sábado 4 de octubre cuando se medirá a Marruecos.