PSG hunde al Barcelona con un gol agónico en la Liga de Campeones

Goncalo Ramos, del PSG, festeja con Vitinha tras marcar el segundo tanto de su club contra Barcelona en la Liga de Campeones. Foto: Emilio Morenatti / AP

Gonçalo Ramos anotó a los 90 minutos para que un diezmado Paris Saint-Germain esgrimiera un argumento de autoridad el miércoles, al conseguir una victoria de 2-1 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones.

PSG, el vigente campeón continental, arrancó perdiendo 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Pero incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés salió victorioso contra uno de los favoritos para llevarse el título en mayo.

“Da igual los que jueguen y los problemas que tengamos. Cuando llevan nuestra camiseta, con nuestro escudo, la actitud y el esfuerzo no son negociables", expresó el entrenador del PSG, Luis Enrique.

El Manchester City tuvo que conformarse con un empate 2-2 en su visita a Mónaco después de que Eric Dier convirtió un penal a los 90 minutos para los anfitriones.

Villarreal y Juventus también igualaron 2-2 tras el gol postrero de Renato Veiga.

Arsenal superó 2-0 a Olympiakos.

PSG sigue siendo el equipo a vencer

El viaje del PSG a Barcelona se anticipaba como el choque más destacado de la segunda jornada. Se espera que ambos equipos lleguen lejos.

El PSG apunta a unirse al Real Madrid, el único conjunto que ha revalidado su cetro en la era de la Liga de Campeones. El Barcelona, semifinalista la campaña pasada, tiene la intención de convertir el dominio de la temporada anterior dentro de La Liga un triunfo continental.

Pero ninguno de los dos equipos lució en su mejor momento, con tantos jugadores ausentes.

Mientras que el PSG no contaba con el tridente ofensivo que lo llevó a la coronación el año pasado, el Barcelona también estaba sin el lesionado Raphinha, mientras que Robert Lewandowski comenzó en el banquillo.

Lamine Yamal estaba disponible, pero fue Ferran Torres quien dio al equipo local la ventaja a los 19 minutos.

Senny Mayulu igualó el partido a los 38 y el suplente Lee Kang-in estuvo cerca de anotar el gol de la victoria al impactar el poste al final.

Pero aún quedaba más drama cuando Achraf Hakimi pasó el balón más allá de la defensa del Barça y Ramos se deslizó para anotar el gol de la victoria.

Ahora PSG ostenta dos triunfos en el mismo número de duelos en la defensa de su título y una declaración convincente y temprana contra uno de sus principales rivales.

“Perdimos hoy, y no me gusta eso. Tenemos que aceptar esta derrota y admitir que el Paris es muy bueno", dijo el entrenador del Barça, Hansi Flick. "Estamos decepcionados, los aficionados están decepcionados. Tenemos que aceptar que fuimos vencidos, pero debemos trabajar para mejorar”.

Haaland anota 2 pero Man City se queda corto

Erling Haaland hizo lo que sabe hacer, al anotar dos goles más en la Liga de Campeones. Pero ello no fue suficiente para sellar la victoria en Mónaco.

Habiéndose convertido en el jugador que más rápidamente ha alcanzado 50 goles en la competición el mes pasado, el noruego parece seguro de ser también el más veloz en llegar a 60.

Lionel Messi lo logró en 80 apariciones. Haaland lleva 52 dianas después de 50 partidos.

Pero eso será de poco consuelo para Pep Guardiola, quien vio a su equipo desperdiciar dos puntos al conceder un penal tardío que Dier convirtió para firmar un empate 2-2.

“No es suficiente", dijo Haaland. "Tenemos que intentar ganar el próximo partido. Es lo único que podemos hacer”.

Hojlund enrachado

Descartado por el Manchester United, Rasmus Hojlund está mostrando el tipo de forma que le valió inicialmente un traspaso de 82 millones de dólares a Old Trafford.

Anotó dos veces para darle al Napoli una victoria 2-1 sobre el Sporting de Lisboa. Suma tres tantos en cinco apariciones, después de haber anotado dos en sus últimos 13 partidos por el United.

Ciertamente ayuda cuando puede alimentarse del tipo de servicio que Kevin De Bruyne puede ofrecer. El exjugador del Man City fue el proveedor en ambos goles de Hojlund.

El Borussia Dortmund goleó 4-1 al Athletic de Bilbao y el Bayer Leverkusen empató 1-1 en casa con el PSV Eindhoven.

Arsenal perfecto

Otra victoria para el Arsenal y otra portería a cero.

La victoria 2-0 sobre el Olympiakos fue el sexto cero conseguido por los Gunners en nueve partidos esta temporada.

Los goles del brasileño Gabriel Martinelli en la primera mitad y Bukayo Saka en el tiempo de descuento mantuvieron el inicio perfecto del Arsenal en la competición.

Otro equipo con un récord perfecto hasta ahora es el Qarabag después de su victoria 2-0 sobre Copenhague. Abdellah Zoubir y Emmanuel Addai anotaron por el equipo azerbaiyano.

Woltemade anota de nuevo

El delantero alemán Nick Woltemade está haciendo todo lo posible para que los hinchas de Newcastle se olviden de Alexander Isak.

El fichaje récord del club por 93 millones de dólares anotó su tercer gol en cuatro partidos como titular para Newcastle, sentenciando la goleada 4-0 ante Union Saint-Gilloise.

El internacional alemán fue fichado para llenar el considerable vacío dejado por la polémica transferencia de Isak a Liverpool. Y ha tenido un impacto inmediato.

Su gol a los 17 minutos en el Lotto Park quizás no haya sido el más bonito —desviando el disparo que iba a portería por parte del italiano Sandro Tonali más allá del alcance del neerlandés Kjell Scherpen—, pero le dio a Newcastle el inicio perfecto. También destacó su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento adecuado.

Woltemade ha marcado ahora en partidos consecutivos tras su gol contra Arsenal el domingo. Todavía le queda camino por recorrer para demostrar que puede reemplazar a Isak, quien anotó 54 goles en 78 duelos como titular en la Liga Premier con Newcastle, pero las señales iniciales son prometedoras después de su traspaso procedente de Stuttgart.

Anthony Gordon firmó un doblete desde el manchón de penalti, antes y después del descanso para dar a Newcastle el control. El suplente Harvey Barnes añadió un cuarto gol.

Más emociones para la Juve

La última vez, la Juventus estuvo involucrada en un emocionante partido de ocho goles contra el Dortmund que terminó en un empate 4-4. Todos los tantos de ese cotejo llegaron en la segunda mitad.

Según esos estándares, el 2-2 en Villarreal fue relativamente moderado. Pero aún hubo un giro tardío cuando Veiga, quien pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en la Juve, logró el gol del empate.