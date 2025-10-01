Rodrigo Huescas sale lesionado con el Copenhague y podría perderse el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El defensa mexicano Rodrigo Huescas del club Copenhague de Dinamarca salió lesionado del partido que perdió 2-0 contra el FK Qarabag Agdam de Azerbaiyán, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League.

En el inicio del encuentro, apenas corría el minuto 15, el canterano del Cruz Azul intentó salir tocando el balón y fue presionado por el jugador portugués Leandro Andrade.

Al querer recortar, Andrade impactó a Huescas en la rodilla derecha, lo que provocó que el mexicano cayera. De inmediato ingresaron los integrantes del cuerpo médico al terreno de juego para atenderlo y tuvo que salir de cambio.

?? Rodrigo Huescas tuvo que salir de cambio por una posible lesión en la rodilla. ??#ChampionsLeague pic.twitter.com/HWAIdumc6p — FOX (@somos_FOX) October 1, 2025

El entrenador del Copenhague, Jacob Neestrup, declaró que “probablemente sea una lesión a largo plazo, y lo siento mucho por él, si es lo que tememos. Tiene muchas ganas de jugar el Mundial con México el año que viene”.

El lateral derecho de 22 años llegó al Copenhague en el verano de 2024, después de tomar la decisión de dejar al Cruz Azul. En el tiempo que ha vestido esta camiseta ya juega de titular y suma tres goles y siete asistencias.

“No me malinterpreten, pero me entristece más que la derrota en sí misma, porque Huescas ha hecho todo lo posible por integrarse y consolidarse como un jugador fuerte del club. Y hay una Copa del Mundo esperando a un mexicano que debería jugarla”, añadió Neestrup.

Se esperaba que Huescas fuera llamado por el director técnico Javier Aguirre para los partidos de la fecha FIFA que la Selección Mexicana disputará en octubre frente a Colombia y Ecuador.