Ya están a la venta las entradas para el Mundial de la FIFA 2026 y así puedes conseguirlas

El Presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), el suizo Gianni Infantino, habla en la ceremonia de los Global Citizen Awards, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. Foto: AP

MIAMI (AP) — Ni siquiera la mitad de los lugares en el grupo de 48 equipos han sido reclamados. El calendario de partidos no se finalizará hasta diciembre. Y aparte de las naciones anfitrionas, Estados Unidos, Canadá y México, nadie tiene idea de dónde o cuándo jugarán.

A millones de aficionados al futbol en todo el mundo evidentemente no les importan ninguno de esos puntos.

Las entradas para la Copa Mundial de la FIFA del próximo año se pondrán a la venta oficialmente el miércoles. Los compradores serán aquellos que fueron seleccionados, de entre 4.5 millones de solicitantes en un sorteo que tuvo lugar el mes pasado, para tener la primera oportunidad formal de comprar entradas en los próximos días. La FIFA dijo que los ganadores del sorteo han sido, o pronto serán, informados por correo electrónico.

Hay preguntas únicas para los consumidores que se dirigen al torneo, particularmente sobre cómo obtendrán visas, si es necesario, para visitar Estados Unidos mientras el país endurece su política de inmigración. También hay preocupaciones más tradicionales como quién, cuándo y dónde, y ninguna de esas preguntas se responderá hasta el sorteo del cinco de diciembre. La FIFA sabe que muchos aficionados no se preocuparán por esas respuestas; solo quieren las entradas ahora y resolverán el resto más tarde.

"Estas no solo son cifras extraordinarias, sino también una declaración contundente", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales, reaccionando a los 4,5 millones de solicitantes para un lugar en la ventana de compra que se abrió el miércoles. "Todo el mundo quiere ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 26, el evento más grande, inclusivo y emocionante de la historia. Desde Canadá, México y Estados Unidos, hasta países grandes y pequeños en todos los continentes, los aficionados están demostrando una vez más que la pasión por el fútbol realmente une."

En tiempos divididos, la noción de que el fútbol es algo que "realmente une" será puesta a prueba.

Aquí hay algunas cosas que debes saber mientras las entradas se ponen a la venta:

¿Qué está a la venta?

Los aficionados pueden comprar asientos en una de cuatro categorías; la Categoría 1 son los mejores asientos, la Categoría 4 está en algún lugar cerca de la parte superior de los estadios. Los precios de las entradas oscilarán inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final, pero podrían —y casi con certeza lo harán— cambiar ya que el evento más grande del fútbol utilizará precios dinámicos por primera vez.

Hay otras formas de conseguir entradas sin desembolsar grandes sumas de dinero. American Airlines anunció el mes pasado que los miembros de su programa de lealtad AAdvantage pueden canjear millas por entradas para la Copa Mundial, comenzando el 13 de octubre para los miembros ejecutivos platino y clave de conserjería, luego el 14 de octubre para los miembros platino pro, platino y oro, seguidos el 15 de octubre por todos los miembros.

Y a partir del jueves, algunos clientes de Verizon tendrán acceso a entradas gratuitas para la Copa Mundial y otros beneficios. El gigante de las telecomunicaciones es patrocinador de la Copa Mundial y simplemente comenzará a ofrecer oportunidades de entradas gratuitas a sus clientes a través de su aplicación.

"Para mí, hay pocas cosas tan emocionantes como experimentar el fútbol en vivo, ya sea dentro o fuera del campo, y por eso estoy orgulloso de asociarme con Verizon para celebrar sus planes de dar a los aficionados un acceso sin precedentes al torneo", dijo el ícono del fútbol David Beckham, parte de la promoción de Verizon para la Copa Mundial.

¿Quiénes están dentro?

Estados Unidos, México y Canadá se clasificaron automáticamente como naciones anfitrionas. También están dentro hasta ahora: el campeón defensor Argentina, Japón, Nueva Zelanda, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Brasil, Australia, Ecuador, Uruguay, Túnez, Colombia, Paraguay y Marruecos.

Eso deja 30 lugares aún sin reclamar.

La FIFA dijo que aficionados de 216 países y territorios solicitaron ser parte del primer sorteo de entradas. Las tres naciones de mayor interés, sin sorpresa, fueron los anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, en ese orden. El resto del top diez, también en orden de totales de solicitudes: Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

Nadie ha dicho cuántas entradas planea vender la FIFA en esta primera ventana. La disponibilidad no se agotará; basándose en las cifras de asistencia de los estadios listados, hay aproximadamente 7,1 millones de asientos para llenar en los 104 partidos en 16 sedes de América del Norte, aunque se desconoce cuántos de esos asientos estarán disponibles para la venta al público.

¿Viajarán los visitantes a Estados Unidos?

Hay una represión de inmigración en desarrollo en todo Estados Unidos, lo que podría disminuir el interés del extranjero en viajar al país. Los funcionarios de turismo de Estados Unidos ya han notado una caída en los visitantes del extranjero este año e incluso los organizadores en algunas ciudades anfitrionas de Estados Unidos han reconocido que las dinámicas políticas pueden tener un impacto en la asistencia.

Añadiendo a la incertidumbre, el presidente Donald Trump, quien tiene una relación cercana con Infantino, ha sugerido que las ciudades anfitrionas podrían cambiarse si él quiere mover algunos eventos lejos de lugares que su administración considera inseguros.

Las ciudades de Estados Unidos que están programadas para ser anfitrionas son East Rutherford, Nueva Jersey; Inglewood, California; Foxborough, Massachusetts; Houston; Arlington, Texas; Atlanta; Seattle; Santa Clara, California; Filadelfia; Kansas City, Misuri; y Miami Gardens, Florida.

"Si alguna ciudad creemos que va a ser incluso un poco peligrosa para la Copa Mundial... no permitiremos que vaya allí", dijo Trump la semana pasada. "Lo moveremos un poco. Pero espero que eso no suceda."

El Departamento de Estado dice que "la seguridad de Estados Unidos" junto con "los partidos de la Copa Mundial, los atletas, los aficionados y las sedes" son las principales prioridades con respecto a su papel en el proceso de la Copa Mundial. También sugiere que los viajeros que necesiten una visa deberían comenzar a solicitarla ahora, y los funcionarios han dicho que Estados Unidos está tratando de “asegurar un proceso de visa eficiente, fluido y efectivo.”

¿Qué sigue?

Una segunda fase, llamada un sorteo anticipado de entradas, probablemente se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, con franjas horarias de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre. Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos el cinco de diciembre que determinará el calendario de la Copa Mundial.

Las entradas también estarán disponibles más cerca del torneo "por orden de llegada". La FIFA también dijo que comenzará una plataforma oficial de reventa.

Algunas entradas ya han sido adquiridas; los paquetes de hospitalidad se han vendido desde mayo.

"El mundo se unirá en América del Norte", prometió Infantino, "como nunca antes."

El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.