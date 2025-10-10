¿Quién se ha clasificado para el Mundial de 2026? . Foto: @adidasfootball

(AP).- Un récord de 48 equipos jugarán en la Copa Mundial de 2026 organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El jueves, Argelia se convirtió en el cuarto país africano en clasificar. Un día antes, Egipto aseguró su lugar.

Cuarenta y tres equipos obtendrán su lugar mediante torneos clasificatorios continentales. Otros dos asegurarán su lugar en los playoffs intercontinentales, con seis equipos y programados para marzo de 2026. Los tres países anfitriones clasifican automáticamente.

El desglose

Asia tendrá ocho plazas directas y una en el playoff intercontinental.

África tiene nueve plazas directas más una para el repechaje intercontinental.

América del Norte, América Central y el Caribe obtienen tres plazas directas (más las tres naciones anfitrionas) y otras dos plazas en los playoffs intercontinentales.

Sudamérica tiene seis cupos directos y enviará otro equipo a los playoffs intercontinentales.

Oceanía tiene un puesto asegurado por primera vez: Nueva Zelanda lo consiguió en marzo. Podría conseguir otro puesto con Nueva Caledonia entrando en los playoffs intercontinentales.

Europa tendrá 16 equipos que seguramente jugarán el Mundial.

Ya calificado

Estados Unidos, México, Canadá (calificados automáticamente como anfitriones)

África

Argelia

Egipto

Marruecos

Túnez

Asia

Australia

Irán

Japón

Jordán

Corea del Sur

Uzbekistán

Oceanía

Nueva Zelanda

Sudamérica