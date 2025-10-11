Colombia aplasta 4-0 a México en juego amistoso de cara al Mundial 2026 (Videos)

Colombia aplasta 4-0 a México en juego amistoso de cara al Mundial 2026. Foto: X: @miseleccionmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta noche, la Selección Mexicana se midió en un juego amistoso ante Colombia en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, esto como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre fueron superados 4-0.

Los mexicanos enfrentaron a los colombianos con la intención de continuar su preparación al Mundial, sin embargo, loa cafeteros fueron un sinodal que exhibió las carencias en cada sector del conjunto nacional.

Al minuto 16, James Rodríguez cobró un tiro de castigo en el extremo derecho del campo mexicano, Luis Ángel Malagón no salió a cortar el centro y Jhon Lucumí aprovechó la oportunidad para abrir el marcador. El primer tiempo terminó 1-0.

¡GOL DE COLOMBIA!?????



Los Cafeteros se adelantan en una jugada a balón parado ??



????¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! ?? #CompavsParce pic.twitter.com/F0H65hkBzx — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Al 56’, James tomó el balón en medio campo y filtró un balón para Luis Díaz, quien, tras una gran recepción, terminó encarando a Malagón y picó el esférico por encima del cancerbero para el segundo gol.

¡Gol de Colombia! ???????



Lucho Díaz baila a la Selección Mexicana y marca el segundo ????



????¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! ??#CompaVsParce pic.twitter.com/B5W6sQ4QY0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

El tercero llegó, de nuevo, con una intervención de James Rodríguez. El 10 colombiano cobró un trio libre en los linderos del área por la parte izquierda, la zaga mexicana no logró despejar de manera adecuada y dejó el balón vivo; Jefferson Lerma le pegó de volea y consiguió el tercer tanto.

¿ERA ROJA? ??



¡Terrible entrada! Jorge Sánchez le deja un recuerdito a Luis Diaz y cae el tercer gol de Colombia ?



????¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! ??#CompaVsParce pic.twitter.com/MxnIQjbxCY — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

El último gol de la noche cayó al 87’; Juan Fernando Quintero mandó un trazo largo desde tres cuartos de cancha, Johan Carbonero anticipó a César Montes y a Malagón para sellar la victoria.