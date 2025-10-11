Isaac del Toro cierra temporada con la quinta posición del Giro de Lombardía. Foto: X: @OlimpismoMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mexicano Isaac del Toro concluyó su temporada competitiva 2025 con el quinto lugar en el Giro de Lombardía, en el norte de Italia, clásica competencia de otoño, considerada uno de los cinco 'Monumentos' de carreras de un sólo día en el ciclismo junto a la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, la París-Roubaix y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Del Toro Romero, del equipo UAE Emirates, cruzó la meta con un tiempo de 5 horas, 50 minutos y 09 segundos, tras un recorrido de 241 kilómetros entre las ciudades de Como y Bérgamo, Italia, en carrera ganada por el esloveno Tadej Pogacar, cuatro veces ganador del Tour de Francia y considerado el mejor ciclista de ruta del momento, quien se convirtió en el primer pedalista en conquistar este compromiso por quinta ocasión consecutiva, seguido del belga Remco Evenepoel y del australiano Michael Storer.

El bajacaliforniano llegó al Giro de Lombardía con el antecedente de sumar 15 títulos a lo largo del año, siete de ellos en territorio italiano, el más reciente el pasado 9 de octubre, en el marco del Gran Piamonte, encuentro de un día y que en este año se realizó entre las localidades de Dogliani y Acqui Terme.

Por su parte, Pogacar, además refrendó su sitio como el número uno del ranking mundial, alcanzando el décimo 'Monumento' en su trayectoria deportiva.