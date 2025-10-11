La Conade de Rommel Pacheco se queda sin teléfono ni internet por falta de pago

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes 10 de octubre, las oficinas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se quedaron sin telefonía fija y sin internet debido a un adeudo en el pago por la prestación de estos servicios a la empresa Administraciones Kasai, SA de CV.

Pese a que ambos servicios fueron reestablecidos parcialmente alrededor de las 3 de la tarde, la empresa retiró parte de los equipos que tiene instalados en las diferentes áreas de la dependencia del deporte, según dijo a Proceso un grupo de empleados que informaron sobre la situación y se quejaron del mal desempeño del director de Planeación y Tecnologías de Información, Carlos Alberto García López, un licenciado en Administración que llegó a la Conade para realizar su servicio social y después fue contratado.

García López ya trabajaba en la Dirección de Planeación y Tecnologías de Información cuando la encabezaba Jorge Alberto García Montes de Oca, quien murió el 22 de abril de 2023 en circunstancias misteriosas cuando se incendió su departamento del piso 24 del complejo de departamentos High Park Sur, ubicado en la colonia El Caracol, alcaldía Coyoacán.

Tanto durante la gestión de García Montes de Oca como en la de García López, la Conade ha tenido problemas para cumplir el pago de los servicios de telefonía fija y de internet, y la dependencia ha llegado a quedarse sin computadoras por la misma razón.

Una fuente consultada por Proceso reveló que la suspensión del servicio durante este viernes obedece a que la empresa está presionando a la Conade para forzarla a pagar, ya que Administraciones Kasai tiene en sus servidores toda la información de la dependencia del deporte nacional.

La información proporcionada también sugiere que en la subdirección del Deporte de la Conade, que encabeza Guillermo Ramírez Franco, y quien es socio del director de la Conade, Rommel Pacheco, en la empresa Thermo Health S de RL de CV —empresa fundada en 2020 en Mérida, Yucatán— están intentando “cobrarle cuotas” a Administraciones Kasai, SA de CV para que puedan recibir su pago.

En el Portal de Transparencia el único contrato disponible para este año con esta empresa corresponde a una adjudicación directa por un monto mínimo de 118.5 millones de pesos y un monto máximo de 138.9 millones de pesos con una vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2025, que puede ser ampliado siempre y cuando la prestación de los servicios no sea superior al 20% del monto total del contrato.

El periódico Excélsior publicó en febrero de 2024 que Administraciones Kasai recibió un contrato por adjudicación directa por un monto de 407.9 millones de pesos para cubrir un periodo de apenas cinco meses del 2 de mayo al 30 de septiembre de 2023, documento disponible en la plataforma CompraNet que, según la publicación, fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).