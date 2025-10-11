Marineros de Seattle vencen a Tigres de Detroit y van a Serie de Campeonato

Jorge Polanco, de los Marineros de Seattle, celebra el sencillo decisivo que produjo la carrera de la victoria en la 15ta entrada del quinto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana contra los Tigres de Detroit. Foto: Lindsey Wasson / AP

SEATTLE (AP).— Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al maratón de 15 innings, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar el viernes 3-2 a los Tigres de Detroit en el juego decisivo de postemporada más largo de la historia.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Polanco impulsó a J.P. Crawford mediante un lineazo al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había pegado un sencillo al inicio, el mexico-cubano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del batazo decisivo de Polanco en el lanzamiento número 472 del épico quinto juego de una reñida serie divisional.

Los Marineros dejaron a 12 corredores en base y aún así lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001. El próximo enfrentamiento será contra los Azulejos, campeones del Este de la Liga Americana, comenzando el domingo por la noche en Toronto.

“Nunca nos rendimos. Simplemente seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos”, dijo Polanco. “Sólo nos mantenemos listos y esperamos el momento. Va a llegar. Era mi momento”.

El también quisqueyano Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, trabajó dos capítulos sin permitir carreras en su primera salida como relevista desde sus días universitarios en la Stetson en 2017.

“Fue una noche muy dura", dijo el receptor de Seattle Cal Raleigh. "Todos dejaron de lado sus cosas e hicieron todo por el equipo, incluidos Logan y Luis”.

Detroit desperdició una actuación estelar de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 durante una faena de seis entradas, en la que toleró una carrera. Los Tigres se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 6-0. El puertorriqueño Javier Báez de 6-1 con una anotada.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-0. Los dominicanos Rodríguez de 5-0, Polanco de 6-1 con una anotada y una remolcada, Víctor Robles de 4-1. Los venezolanos Eugenio Suárez de 6-0, Leo Rivas de 3-1 con una empujada.