México pierde 2-0 contra Argentina y es eliminado de la Copa del Mundo Sub-20 (Videos)

México pierde 2-0 contra Argentina y es eliminado de la Copa del Mundo Sub-20. Foto: X: @miseleccionsubs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, La Selección Mexicana Sub-20 de futbol se enfrentó a su similar de Argentina en la Copa del Mundo de la especialidad en Chile, esto por los cuartos de final. La Albiceleste se impuso 2-0, por lo que los mexicanos terminaron eliminados del torneo.

El conjunto tricolor llegó a esta fase tras haber concluido en la segunda posición del Grupo C (2-2 contra Brasil, 2-2 ante España, 1-0 frente a Marruecos) y tras haberse impuesto 4-1 vs. Chile en octavos de final.

Los mexicanos apenas se acomodaban en el campo cuando los argentinos se volcaron al ataque y anotaron al minuto 9; Gianluca Prestianni condujo de cara al arco rival y entre líneas asistió a Valentino Acuña, quien piso el área grande y disparó de zurda y, aunque el cancerbero Emmanuel Ochoa atajó el tiro, el rebote le quedó a Maher Carrizo, quien envió el esférico al fondo de la red. El primer tiempo culminó 1-0.



En el segundo tiempo, México intentó empatar el marcador, sin embargo, no encontró alguna jugada de peligro. En cambio, Argentina amplió su ventaja. Al 56’, Mateo Silvetti aprovechó una pésima marcación de la zaga mexicana y encaró a Ochoa y terminó anotando el segundo y último gol del encuentro.

En el agregado, Diego Ochoa (90+2) y Tahiel Jiménez (90+7) se fueron del encuentro tras ser expulsados y dejaron a México con 9 jugadores.

