Noruega golea 5-0 a Israel en medio de manifestaciones propalestinas

OSLO, Noruega (AP).- Erling Haaland anotó un triplete contra Israel para superar los 50 goles para Noruega después de fallar dos penaltis en una victoria por 5-0 este día en las eliminatorias mundialistas.

Haaland, de 25 años, amplió su cuenta líder en la clasificación europea a unos notables 12 goles en seis partidos, y su total general con Noruega a 51 en 46 partidos.

Haaland alcanzó la marca de los 50 goles mucho más rápido que otros delanteros de élite de los tiempos modernos, según los estadísticos Opta .

La estrella francesa Kylian Mbappé y el polaco Robert Lewandowski necesitaron 90 partidos, mientras que el ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, necesitó 107 para Argentina y Cristiano Ronaldo necesitó 114 partidos con Portugal.

Haaland marcó con un disparo en ángulo en el minuto 27, un potente cabezazo descendente en el 63 y un cabezazo al segundo poste en el 72.

Sin embargo, a los pocos minutos de empezar el partido, su disparo se fue desviado.

El primer penalti de Haaland fue lanzado raso y atajado por Daniel Peretz. Pero el árbitro polaco Szymon Marciniak ordenó repetir el tiro porque el portero se había salido de su línea demasiado pronto.

Lo intentó por el otro lado la segunda vez, apuntando al córner, pero Peretz volvió a acertar y desvió el remate mientras Haaland miraba con incredulidad.

Además del hat-trick, Haaland también estuvo involucrado en el tercer gol de Noruega cuando su imponente presencia forzó un error entre Peretz y el defensor Dan Nachmias, lo que llevó al segundo autogol de Israel en el partido.

Haaland también tiene 12 goles en nueve partidos para el City esta temporada, lo que eleva su total a 136 en 155 partidos para el club.

Manifestantes pro palestinos encendieron bengalas y ondearon banderas mientras marchaban hacia el estadio antes de la victoria de Noruega por 5-0 sobre Israel el sábado en las eliminatorias mundialistas.

La emisora ??pública NRK dijo que alrededor de mil manifestantes llegaron al estadio Ullevaal de Oslo. Los manifestantes portaban una pancarta sobre la guerra en Gaza en lo que parecía ser una marcha pacífica.

Una línea policial se formó cerca del estadio, pero a una distancia medida de los manifestantes, algunos de los cuales coreaban “Cierren la embajada”, mientras que otros portaban tarjetas rojas y una mujer sostenía un pequeño cartel que decía “Juego terminado, Israel”.

Unas cuantas decenas de aficionados se quedaron para continuar protestando afuera del estadio una vez comenzado el partido.

El recinto estaba prácticamente lleno, con entre 22 mil y 23 mil espectadores. Por razones de seguridad, se redujo el aforo a 3 mil personas, en primera fila y junto a los aficionados israelíes.

Al comienzo del partido, se desplegó una bandera palestina dentro del estadio, junto con una pancarta que decía "Dejen vivir a los niños". Algunos aficionados abuchearon el himno nacional de Israel y más espectadores mostraron tarjetas rojas.

Un hombre que vestía una camiseta con la palabra “Gaza Libre” escrita en la espalda entró corriendo al campo durante la primera mitad.

El viernes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo un llamamiento a la calma antes de los partidos de clasificación de Israel, tras el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ambas partes habían acordado la "primera fase" de su plan.