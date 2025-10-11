Termina sueño olímpico para la Selección Mexicana femenil de Curling

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección femenil de curling se despidió de sus aspiraciones para buscar uno de los dos boletos restantes para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno, luego de finalizar en la quinta posición del certamen clasificatorio al preolímpico de la especialidad que se desarrolla en Aberdeen, Escocia.

Tras perder 3-11 ante Hungría durante la tercera jornada de competencias, el equipo integrado por Adriana Camarena, Estefana Quintero, Karla Knepper, Verónica Huerta y Karla Martínez, estaba obligado a ganar sus últimos dos enfrentamientos en la fase de Round Robin para avanzar al playoff que definía los pases al preolímpico; sin embargo, ligaron su cuarto revés al caer 5-9 ante República Checa, para cerrar con una victoria 12-9 frente a Lituania y un récord de dos ganados y cuatro perdidos.

"Estamos con sentimientos encontrados. Por una parte, tristes por quedarnos cerca de alcanzar los playoffs, pero por otra parte satisfechas sabiendo que mejoramos durante la competencia", explicó Adriana Camarena.

"Nos demostramos que podemos jugar a un alto nivel y que, si esas oportunidades de crecimiento fuesen más constantes, lograríamos mayores éxitos", agregó la también capitana del equipo.

República Checa logró su pase directo al preolímpico al finalizar en el primer lugar del Round Robin, mientras que Alemania y Hungría disputarán el primer playoff, con el equipo perdedor midiéndose a Australia por el tercer boleto.

La selección femenil de curling tendrá su siguiente compromiso en el marco del torneo Pan Continental de la División A a celebrarse del 19 al 26 de octubre, en Minnesota, Estados Unidos, el cual otorga plazas al Campeonato Mundial.