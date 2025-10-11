Tucson Baseball Team suspende su debut en la LMP por problemas migratorios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Problemas migratorios de integrantes de la franquicia del Tucson Baseball Team en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) provocaron la cancelación de la primera serie oficial que se jugaría del 16 al 19 de octubre en el Estadio Kino Sports Complex, en Tucson, Arizona.

A través de un comunicado la directiva del equipo estadunidense informó de la suspensión del evento en el que la franquicia se enfrentaría a los Naranjeros de Hermosillo en la serie inaugural.

En la página oficial del Tucson Baseball Team se informó que las actividades del equipo de la LMP “deberá posponerse hasta nuevo aviso, debido a procesos migratorios actualmente en revisión por las autoridades correspondientes” de Estados Unidos.

Tras señalar que la decisión de suspensión de actividades fue “sumamente difícil” para la organización, la directiva del Tucson Baseball Team reconoció que está obligada a “priorizar el cumplimiento total de todos los procedimientos legales y regulatorios antes de reanudar nuestras operaciones deportivas en los Estados Unidos”.

La directiva informó que tantos los aficionados que adquirieron boletos para el Día Inaugural como a quienes tienen bonos de temporada, recibirán su reembolso próximamente.

En su comunicado, el Tucson Baseball Team reconoció el apoyo del proyecto a la ciudad de Tucson, al condado de Pima y a sus seguidores, y confió que “este proceso fortalecerá a nuestra organización y nos permitirá regresar con mayor determinación, pasión y espíritu comunitario”.

Cabe resaltar que el Tucson Baseball Team surgió de la reubicación del equipo los Mayos de Navojoa, de larga trayectoria en la LMP, con la idea de captar a la afición sonorense que reside en Arizona.

Al momento la LMP no ha informado sobre las medidas que se tomarán tras la cancelación del arranque de la temporada invernal en el Estadio Kino Sports Complex, en Tucson, Arizona, ni cómo se ajustará el calendario de la serie.