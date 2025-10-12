Aaron Rodgers lanza dos touchdowns en la victoria por 23-9 de los Steelers a los Browns. Foto: AP

PITTSBURGH (AP).- Aaron Rodgers sabe que los Pittsburgh Steelers no son precisamente un producto terminado después de cinco partidos de iniciada la temporada.

Sin embargo, las piezas están empezando a encajar, y se exhibieron plenamente durante cuatro duros cuartos en una victoria 23-9 sobre Cleveland que compensó en minuciosidad lo que le faltaba en estética.

Rodgers lanzó para 235 yardas y dos touchdowns sin ser capturado por Myles Garrett ni por nadie más. La defensa apaleó al mariscal de campo novato de Cleveland, Dillon Gabriel, y los Steelers se consolidaron como la clase de la AFC Norte, devastada por las lesiones —bueno, devastada por las lesiones en todas partes menos en Pittsburgh—, al vencer a los Browns en casa por vigesimosegunda vez consecutiva en la temporada regular.

Los playoffs están muy lejos. Sin embargo, lo que antes era una visión lejana se ha vuelto una realidad para un equipo que empieza a parecer un contendiente en una AFC que se vislumbra muy abierta.

"Ahí es donde queremos estar y nos hemos puesto en posición de comenzar a participar en la conversación", dijo Rodgers antes de advertir que "pueden pasar muchas cosas".

Muchos ya lo han hecho. Pero no para los Steelers. Pittsburgh, con toda su fuerza defensiva por primera vez desde el primer partido, abrumó a los Browns, con seis capturas y 16 golpes a Gabriel.

Tras tres victorias que no se definieron hasta el último momento, los Steelers dominaron el partido. Pittsburgh nunca estuvo en desventaja y mantuvo a Cleveland fuera de la zona de anotación, mientras que Rodgers lanzó pases de touchdown en la segunda mitad a Connor Heyward y DK Metcalf, y los Steelers convirtieron una pelea de piedras en una paliza.

"Teníamos que rendirnos, y lo hicimos", dijo el linebacker interior Patrick Queen. "En el futbol americano de la AFC Norte, nada está garantizado".

Bueno, casi nada.

Ay y 22

Cleveland, con la excepción de una sorprendente victoria en los playoffs en 2020, no ha ganado en Pittsburgh desde 2003.

Gabriel, una selección de tercera ronda que reemplazó a Joe Flacco la semana pasada, quien luego fue traspasado, no perdió el balón, pero no logró encender una ofensiva que no logró alcanzar los 17 puntos por undécima vez consecutiva.

Aún así, el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, mantuvo a Gabriel hasta el final, negándose a darle una oportunidad al novato Shedeur Sanders, ascendido a suplente después de que Flacco fuera enviado a Cincinnati.

"Sabemos que (Gabriel) es duro, va a seguir luchando", dijo Stefanski. "Solo tenemos que hacer algunas jugadas con él".

Gabriel lanzó para 221 yardas, pero necesitó 52 intentos para alcanzar esa cifra ante una presión al pase que parece mejorar semana tras semana. Los Steelers se beneficiaron del regreso del linebacker externo Alex Highsmith tras una lesión de tobillo y del back defensivo Jalen Ramsey, quien se recupera de una lesión en el tendón de la corva que lo limitó a entrenar toda la semana.

"¿Por qué está empezando a verse como deseamos? Tenemos un equipo completo de talento", dijo el entrenador de los Steelers, Mike Tomlin. "Al formar este equipo, sentimos que podemos lograr lo que vieron hoy".

Eficiencia por encima de explosividad

Pittsburgh no destrozó precisamente a la segunda mejor defensa de la NFL. Aunque, claro, no le hizo falta.

Rodgers mantuvo el ritmo al distribuir sus 21 pases completos entre ocho jugadores. Lanzó un pase de touchdown de 12 yardas a Heyward en el tercer cuarto y encontró a Metcalf con un pase elevado a la esquina derecha de la zona de anotación para una anotación de 25 yardas al comienzo del último cuarto que puso el partido fuera de alcance.

Garrett, el ala defensiva estrella de Cleveland, tendrá que esperar hasta que los equipos se vuelvan a enfrentar el fin de semana después de Navidad para añadir a Rodgers a la lista de mariscales de campo que ha capturado. El tackle izquierdo de los Steelers, Broderick Jones, quien debutó como titular protegiendo el lado ciego de Rodgers con Garrett alineándose frente a él, mantuvo el control.

"Broderick fue seleccionado para bloquear a jugadores como Myles", dijo el ala cerrada de los Steelers, Pat Freiermuth, sobre Jones, seleccionado en la primera ronda del draft de 2023. "Hoy brilló".

Jones y el resto de la línea de Pittsburgh evitaron que los Browns derribaran a Rodgers ni una sola vez, mientras el jugador activo más veterano de la NFL maniobraba hábilmente en el bolsillo y rara vez sostenía el balón el tiempo suficiente para poner en peligro su cuerpo de 41 años.

"El plan de juego era mantener a Aaron en posición vertical", dijo el pívot Zach Frazier. "Sabemos que cuando lo hacemos, hace grandes cosas".

Puede que Rodgers no se mueva como solía hacerlo, y aunque el juego de pases profundos sigue siendo en gran medida inexistente (en el único tiro profundo que realizó Rodgers, la pelota revoloteó al suelo después de caerle corta a un Metcalf que corría), eso no parece importar.

"Cuando cuidamos el balón y no lo perdemos, vamos a tener una oportunidad en cualquier juego", dijo Rodgers.

Especialmente contra Cleveland.