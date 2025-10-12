Atlante festeja certificación para aspirar a ascender a la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de once años de estar fuera del principal circuito del futbol mexicano, el Club Atlante informó que aprobó el proceso de Certificación de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para ascender a la Liga MX a partir de la temporada 2026-2027.

En un comunicado, el Atlante sostuvo que “por tercer año consecutivo” cumplió con los requerimientos de ascenso, por lo que luego de acatar “a cabalidad con todos los requisitos del Comité de Certificación, por unanimidad” se determinó que el equipo azulgrana “mantendrá su calidad de Club Certificado dentro de la categoría”.

El Atlante informó que “mantiene su compromiso de respetar siempre las reglas, tiempos y criterios que dicta la FMF para aspirar al ascenso”, por lo que celebra con su afición la posibilidad de pasar de la Liga Expansión MX a la Liga MX.

“Este nuevo logro lo celebramos con nuestra afición, con la cual estamos comprometidos a colocar a nuestros Potros de Hierro en el lugar que por historia y jerarquía les corresponde”, concluyó en su comunicado el Atlante.

En la cuenta de X del Atlante se posteó un comunicado de la Liga Expansión MX informó que el Comité de Certificación se reunió para atender la solicitud del equipo azulgrana en el proceso de certificación de la temporada 2025-2026.

“Tras la revisión y análisis de la documentación presentada, así como la validación del cumplimiento de los criterios señalados en la convocatoria, los integrantes del Comité determinaron, por unanimidad, que el Club Atlante cumple con los requisitos para mantener la calidad de Club Certificado dentro de la categoría”, se indicó en el comunicado de prensa.

En el mensaje de tres párrafos, la Liga Expansión Mx dijo estar comprometida “con la transparencia y el fortalecimiento institucional de los clubes que forman parte de la competencia”.

Cabe recordar la última vez que el Atlante descendió a Segunda División fue en la temporada 2013-2014, sin posibilidad de recuperar su lugar en Primera División tras la modificación del sistema de ascenso y descenso para crear la Liga Expansión MX.