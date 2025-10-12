Coco Gauff vence a Jessica Pegula y gana el Abierto de Wuhan. Foto: AP

WUHAN, China (AP).- Coco Gauff ganó cuatro juegos consecutivos para vencer a Jessica Pegula 6-4, 7-5 y ganar el Abierto de Wuhan este día en la final estadunidense.

Gauff, de 21 años, ganó su segundo título del año, tras haber conquistado el Abierto de Francia en arcilla, y ahora tiene 11 campeonatos en su carrera.

Gauff, tercera del ranking, sacó para salvar el segundo set con 5-3 en contra. Mantuvo el servicio y luego rompió el servicio de Pegula, sexta del ranking, en blanco para el 5-5.

La volea de derecha de Pegula en la red se fue desviada y le dio a Gauff su primer punto de partido, que, con Pegula en el segundo servicio, aseguró con un golpe de derecha ganador tras un breve peloteo.

“Ganar todos los partidos (del torneo) en sets seguidos es algo que no sé si había logrado antes en una carrera por el título”, dijo Gauff. “Simplemente me sentí muy orgullosa de lo que logré esta semana, independientemente del resultado de hoy”.

Pegula, de 31 años, remontó para vencer a la número uno del ranking, Aryna Sabalenka, en semifinales. Pero esta vez perdió el impulso y se quedó sin su décimo título de su carrera, ya que Gauff se convirtió en la segunda estadounidense en alzarse con el título de Wuhan, después de Venus Williams en 2015.

Fue su séptimo enfrentamiento y el primero en una final. Pegula lidera 4-3 contra Gauff, con quien ha ganado varios títulos de dobles de la WTA.

“Cuando empecé la gira, fuiste una de las primeras personas en ser amable conmigo y recibirme con los brazos abiertos. Eso fue muy importante, así que te lo agradezco”, le dijo Gauff a Pegula en la ceremonia de entrega de trofeos. “Es genial jugar finalmente la final contra ti. Espero que juegues muchas más”.

Gauff mejoró a 11-3 en la final; Pegula cayó a 9-11.