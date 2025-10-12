Con salvamento de Andrés Muñoz, Seattle toma ventaja sobre Toronto

Los Marineros de Seattle celebran tras ganar el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana . Foto: AP / David J. Phillip

TORONTO (AP) — Cal Raleigh bateó un jonrón, Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada y los Marineros de Seattle vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto la noche del domingo al regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

George Springer conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto con dos corredores en base en una primera entrada de 27 lanzamientos.

El venezolano Anthony Santander pegó un sencillo en la segunda entrada para el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Azulejos mientras Miller, Gabe Speier, Matt Brash y el mexicano Andrés Muñoz se combinaron para realizar solo 100 lanzamientos.

Raleigh, quien lideró las grandes ligas con 60 jonrones, empató la pizarra en la sexta con su noveno cuadrangular en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había mantenido a los bateadores en 0 de 16 con splitters en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

Polanco conectó un sencillo que dio la ventaja más tarde en la entrada y añadió un sencillo productor de carrera en la octava.