El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa ganan el Maratón de Chicago. Foto: AP

CHICAGO (AP).- Este día, el ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa ganaron las carreras masculina y femenina del Maratón de Chicago por cómodos márgenes.

Kiplimo cruzó la meta con un tiempo récord de 2 horas, 2 minutos y 23 segundos. Aventajó en 1 minuto y 31 segundos al keniano Amos Kipruto, ganador del Maratón de Londres 2022, cuyo compatriota Alex Masai fue tercero con un tiempo de 2:04:37. Conner Mantz fue cuarto con un tiempo récord estadounidense de 2:04:43.

A principios de este año, Kiplimo, de 24 años, estableció un récord mundial de media maratón masculina y se convirtió en el primer corredor en bajar de 57 minutos, además de quedar segundo en su debut en maratón en Londres. Kiplimo también es medallista de bronce olímpico y mundial en los 10.000 metros.

Feysa, de 26 años, también realizó una actuación estelar para ganar en 2:14:56 y lograr el 1-2 para Etiopía. La atleta obtuvo una ventaja de 2:22 sobre Megertu Alemu, mientras que Magdalena Shauri de Tanzania quedó en tercer lugar con un tiempo de 2:18:03.