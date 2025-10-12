Gabriela Rodríguez conquista plata histórica en el Campeonato Mundial de Tiro con Escopeta en Atenas. Foto: X: @COM_Mexico

CIUDDA DE MÉXICO (apro).- Este día, la coahuilense Gabriela Rodríguez Garza hizo historia al ganar la primera medalla para el tiro deportivo mexicano dentro de un Campeonato Mundial de Escopeta.

Rodríguez, dos veces olímpica, logró el subcampeonato mundial en la final de la prueba skeet femenil del certamen que se lleva a cabo en Atenas, Grecia.

La mexicana sumó 54 unidades, sólo tres puntos menos que la campeona estadunidense Samantha Simonton, quien finalizó con una marca de 57, mientras que la sueca Victoria Larsson completó el podio con 44.

La mexicana avanzó a la final de la prueba al colocarse en el segundo lugar de la etapa clasificatoria donde se generó un cuádruple empate de 120 puntos en cinco rondas, pero que la mexicana salió con la victoria con 120 +8.

Gabriela Rodríguez arribó al Campeonato Mundial de Escopeta tras lograr en septiembre la medalla de oro y su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante el XXI Campeonato de Tiro Deportivo en República Dominicana.