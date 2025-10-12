Los Broncos consiguen 9 capturas y vencen 13-11 a los Jets en Londres

NFL
Los Broncos consiguen 9 capturas y vencen 13-11 a los Jets en LondresLos Broncos (4-2) ganaron su tercer partido consecutivo.
LONDRES (AP).- Bo Nix lanzó un pase de touchdown tempranero, Wil Lutz pateó un gol de campo de la ventaja en el final y los Broncos de Denver capturaron a Justin Fields nueve veces, con la última captura sellando una fea victoria de 13-11 sobre los Jets de Nueva York sin victorias este día.
Los Broncos (4-2) ganaron su tercer partido consecutivo, pero se encontraron perdiendo 11-10 después de conceder un safety en el tercer cuarto contra un equipo de los Jets que logró solo 82 yardas netas totales en la ofensiva.
Nix, quien completó 19 de 30 pases para 174 yardas, lideró a Denver en una serie ofensiva de 12 jugadas y 65 yardas que terminó con un gol de campo de 27 yardas de Lutz cuando quedaban poco más de cinco minutos.
A pesar de una horrenda exhibición ofensiva, los Jets (0-6) todavía tenían el balón con la oportunidad de avanzar para lograr un potencial puntaje ganador.
Pero Fields fue capturado por Jonathon Cooper y Justin Strnad en cuarta y ocho desde la yarda 44 de Denver, después de que Aaron Glenn optara por intentarlo en lugar de enviar a Nick Folk a intentar un gol de campo largo. Folk se fue de 3-3 en el partido.
Fields tuvo dificultades durante todo el partido, completando nueve de 17 pases para solo 45 yardas. Los Jets terminaron con -10 yardas netas por pase, la menor cantidad en cualquier partido desde que los Chargers tuvieron -19 contra los Kansas City Chiefs en la tercera titularidad de Ryan Leaf en 1998.
"Nuestro juego de pases fue inexistente", dijo Glenn después del partido.
Glenn sigue buscando su primera victoria tras convertirse la semana pasada en el primer entrenador de los Jets en comenzar su mandato con cinco derrotas. Los Jets tienen ahora un récord de 0-6 por tercera vez en su historia, uniéndose a los equipos de 2020 y 1996.
Los Broncos tomaron una ventaja de 10-6 al final del primer cuarto.
Nix hizo una finta de pase y luego encontró a Nate Adkins completamente desmarcado cerca de la banda para un touchdown de 16 yardas. Los Broncos habían mantenido viva la serie ofensiva cuando Nix conectó con Evan Engram para una ganancia de 11 yardas en cuarta y 5 desde la yarda 47 de los Jets.