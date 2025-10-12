Los Rams aplastan a los Ravens sin Lamar Jackson 17-3, dejando a Baltimore con marca de 1-5. Foto: AP

OWINGS MILLS, Maryland (AP).- Los Rams de Los Ángeles finalizaron la primera mitad con una parada en la línea de gol y luego Matthew Stafford los guió a un par de touchdowns para comenzar el tercer cuarto en una victoria de 17-3 sobre los Ravens de Baltimore este día.

Los Rams (4-2) no estuvieron en su mejor momento, pero no tuvieron que hacerlo contra un Baltimore en decadencia que no contó con el mariscal de campo lesionado Lamar Jackson por segundo fin de semana consecutivo. Los Ravens (1-5) lograron un gol de campo en su primera serie ofensiva y nada más.

El partido estaba empatado a 3 al final de la primera mitad cuando los Ravens tenían primera y gol desde la yarda 4. Después de que Derrick Henry corriera hasta la yarda 1, Baltimore intentó jugadas consecutivas de empuje con el ala cerrada Mark Andrews alineándose como mariscal de campo y escabulléndose. Ninguna funcionó y Henry fue detenido en cuarta oportunidad.

Kyren Williams adelantó a Los Ángeles con una carrera anotadora de 3 yardas en el tercer cuarto. Tras el balón suelto de Zay Flowers, de Baltimore, los Rams rápidamente pusieron el marcador 17-3 con un pase de touchdown de 8 yardas de Stafford a Tyler Higbee.

Con Jackson fuera de acción por una lesión en el tendón de la corva, Cooper Rush completó 11 de 19 pases para 72 yardas, con una intercepción y un balón suelto perdido, antes de ser reemplazado por Tyler Huntley en el cuarto cuarto. Huntley logró conducir a Baltimore desde lo profundo de su propio territorio hasta la zona roja antes de que los Ravens perdieran el balón en cuarta oportunidad con 3:44 por jugar.

Rush fue interceptado en el primer cuarto, pero un balón suelto de Stafford devolvió el balón a los Ravens. Los Rams también fallaron un gol de campo corto y compensaron un balón suelto de los Ravens con una penalización en la primera mitad, pero Baltimore no pudo aprovecharlo.

Luego fueron los Ravens los que cometieron los errores más graves en la segunda mitad, en concreto el balón suelto de Flowers y luego un jet sweep a Flowers más tarde en el tercer cuarto que el receptor no recibió limpiamente. Ese balón suelto le fue cargado a Rush.

El receptor estrella Puka Nacua salió en el segundo cuarto por una lesión en el pie, pero regresó para los Rams en el tercero.

Sólo cuatro equipos han logrado llegar a los playoffs después de un comienzo de 1-5, y eso es lo que tendrán que hacer los Ravens ahora, aunque la temporada regular es más larga ahora de lo que fue para esos cuatro equipos.