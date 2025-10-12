Mark Sanchez es liberado una semana después de ser arrestado por pelea en estacionamiento. Foto: Kyusung Gong / Archivo AP

INDIANÁPOLIS (AP).- El exmariscal de campo de la NFL y analista deportivo Mark Sanchez fue liberado este día, aproximadamente una semana después de que la policía dijera que fue apuñalado durante una pelea con un camionero afuera de un hotel de Indiana.

El Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis confirmó la liberación de Sanchez. Enfrenta un cargo por agresión grave, además de varios cargos por delitos menores, en lo que la fiscalía describió como una pelea por estacionamiento.

Una declaración jurada de la policía dice que Sanchez, de 38 años, con olor a alcohol, abordó a Perry Tole, de 69 años, quien había estacionado su camioneta en los muelles de carga de un hotel en el centro de Indianápolis el 4 de octubre. Tole afirma en una demanda presentada el lunes que Sanchez entró en la camioneta sin permiso, luego bloqueó físicamente y empujó a Tole, quien luego roció a Sánchez con gas pimienta.

Cuando Sanchez avanzó después de ser rociado, Tole sacó un cuchillo para defenderse, dijeron las autoridades.

Sanchez fue hospitalizado con puñaladas en la parte superior derecha del torso, según una declaración jurada de la policía. Una foto de Tole que circula en línea lo muestra con un collarín ortopédico en una cama de hospital, cubierto de sangre y con un profundo corte en un lado de la cara.

Sanchez estuvo en Indianápolis para la cobertura de Fox del partido del domingo pasado entre los Colts y los Las Vegas Raiders.