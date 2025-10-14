Abuchean en Guadalajara a México por el empate 1-1 con Ecuador

GUADALAJARA, México (AP) — Germán Berterame se estrenó como goleador de la selección mexicana, que ofreció una mejor versión que el fin de semana, para saldar el martes con un 1-1 ante Ecuador el segundo de los partidos amistosos de la fecha FIFA de octubre.

Berterame abrió el marcador a los tres minutos, después de beneficiarse de una recuperación de balón de Érick Sánchez en una salida ecuatoriana, que el argentino naturalizado resolvió con un certero disparo al llegar al área.

Jordy Alcivar emparejó con un penal a los 20, luego de que el árbitro estadounidense Víctor Rivas recurrió a la repetición de video para señalar una falta del arquero Raúl Rangel sobre el delantero Enner Valencia.

Marcel Ruiz tuvo en sus botines la oportunidad de ganar el duelo para México durante la recta final del cotejo en el estadio Akron de la ciudad occidental de Guadalajara. Recibió un pase filtrado de Santiago Gimenez, pero su remate dentro del área fue tapado por el arquero Hernán Galíndez.

El Tri de Javier Aguirre ofreció una mejor versión después de que el sábado fue apabullado 4-0 por Colombia en su choque de preparación en Arlington, Texas, rumbo al Mundial del que México será coanfitrión el año próximo. No obstante, al término del partido fue abucheado por un sector de la afición.

#Zona3Deportes | ¡Abucheos de la afición tapatía! ???



El público tapatío no quedó satisfecho con el empate a un gol entre México y Ecuador.



Asientos vacíos antes de finalizar el encuentro y abucheos tras el silbatazo final



?? @monimorales_m pic.twitter.com/bImhNQyZVj — Zona3Deportes (@Zona3Deportes) October 15, 2025

Berterame celebró su primera diana desde que juega con el Tri, en lo que fue su cuarto partido, luego de haber debutado el 16 de octubre del año pasado en un amistoso ante Estados Unidos. El delantero de Monterrey no fue incluido en las convocatorias de la Nations League ni en la Copa Oro que conquistó México este año.

Aguirre sacudió el once de inicio en comparación con el partido ante Colombia. Realizó ocho cambios.

Únicamente los defensas centrales Johan Vázquez y César Montes, así como el mediocampista defensivo Erik Lira repitieron como titulares.

Este Tri acaparó la posesión del esférico, además de que hizo más remates a puerta (4) que su versión que quedó exhibida ante Colombia, la cual apenas sumó dos disparos al arco.

En el once mexicano tuvo entre sus titulares al veterano extremo Hirving Lozano, quien ha formado parte de las dos convocatorias más recientes de Aguirre y ha tenido minutos en los cuatro partidos amistosos. El delantero de 30 años del San Diego de la MLS podría participar el próximo año en su tercera justa mundialista luego de sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.