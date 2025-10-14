Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo se convierte en el máximo goleador en eliminatorias de Copa del Mundo. Foto: AP

LISBOA (AP).- Ronaldo, de 40 años, se convirtió en el jugador con más goles en las eliminatorias mundialistas después de anotar dos veces para Portugal en su empate 2-2 con Hungría el martes.

Su primer gol, a corta distancia en el minuto 22, fue el número 40 de Ronaldo en un partido de clasificación para el Mundial, rompiendo un empate con el ex jugador guatemalteco Carlos Ruiz.

El delantero del Al-Nassr añadió luego un segundo gol en el tiempo añadido del primer tiempo para ampliar su récord a 41 goles en los 50 partidos de clasificación para la Copa del Mundo que ha jugado.

Ronaldo ahora tiene un récord de 143 goles en partidos internacionales masculinos.

Abandonó el campo en el minuto 78 con el marcador 2-1 y Hungría igualó en el tiempo añadido por medio de Dominik Szoboszlai, impidiendo que Portugal se clasificara para el Mundial a falta de dos partidos para el final del grupo.

Portugal todavía lidera el Grupo F con cinco puntos de ventaja sobre Hungría, que ocupa el segundo lugar.