Trump amenaza con retirar partidos del Mundial a Boston por “recientes disturbios”

Trump amenaza con retirar partidos del Mundial a Boston por los “recientes disturbios”. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- Este día, el presidente Donald Trump amenazó con reubicar los partidos de la Copa Mundial que se jugarán el próximo año en Boston, partes de las cuales, según él, habían sido "tomadas" por los recientes disturbios.

La ciudad albergará siete partidos, ya que Estados Unidos es coanfitrión del Mundial de 2026 junto con México y Canadá. A Trump le preguntaron sobre la alcaldesa de la ciudad, Michelle Wu, una demócrata a la que calificó de "inteligente" pero de "izquierda radical".

"Podríamos quitárselos", dijo Trump sobre los juegos. "Quiero mucho a la gente de Boston y sé que las entradas para los juegos están agotadas. Pero su alcalde no es buena".

Sugirió que “están tomando partes de Boston” sin ofrecer detalles, pero agregó que “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

La oficina de Wu no respondió a un mensaje solicitando comentarios.

Los comentarios de Trump se produjeron durante su reunión con el presidente argentino, y no quedó claro de inmediato a qué se refería. Sin embargo, a principios de este mes, se produjeron múltiples arrestos en relación con una protesta pro palestina que se tornó violenta en Boston Common, donde cuatro policías resultaron heridos.

Trump ha sugerido previamente que podría declarar ciudades "no seguras" para el torneo de fUtbol de 104 partidos y modificar un plan detallado de organización que la FIFA confirmó en 2022. Este incluye estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Las sedes del Mundial no dependen de Trump. Las 11 ciudades estadunidenses —más tres en México y dos en Canadá— tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para realizar cambios en los ocho meses previos al inicio del torneo el 11 de junio.

"Es un torneo de la FIFA, es jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", dijo el vicepresidente del organismo que rige el fútbol, ??Victor Montagliani, el miércoles en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

Sin embargo, Trump dijo: “Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: “Mudémonos a otro lugar” y lo harían”.

El presidente se refería al director de la FIFA, Gianni Infantino, un aliado cercano. Trump dijo que a Infantino "no le encantaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad".

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos por hacerlo en Chicago y Portland, Oregón, han provocado luchas legales.