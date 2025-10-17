Futbolistas de España planean protestar contra decisión de la liga de organizar partido en Miami

El Hard Rock Stadium durante el partido de fútbol del grupo H del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Al Hilal en Miami Gardens, Florida, el miércoles 18 de junio de 2025. . Foto: Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo

BARCELONA, España (AP).- Los jugadores de La Liga protestarán este fin de semana por la decisión de la liga de realizar un partido de la temporada regular en Miami, dijo este día el sindicato de futbolistas españoles.

Los jugadores planean hacer una pausa de 15 segundos después del inicio del partido en la novena ronda que se celebre del viernes al lunes, informaron medios españoles.

El sindicato de jugadores indicó en un comunicado que los “jugadores protestarán de forma simbólica para denunciar la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga ante la posibilidad de disputar un partido en Estados Unidos”.

La Liga hizo oficial la semana pasada sus planes de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Miami el 20 de diciembre.

El sindicato afirmó que los capitanes de los 20 equipos de primera división estaban de acuerdo con la protesta. Sin embargo, añadió que no había invitado a los jugadores del Barcelona y del Villarreal a participar en la protesta, a pesar de que, según el sindicato, "comparten la premisa básica de la protesta".

La novena jornada arrancó el viernes con el Oviedo recibiendo al Espanyol.

Los jugadores y el entrenador del Barcelona no están contentos

Más temprano el viernes, el entrenador del Barcelona, ??Hansi Flick, y sus jugadores no estaban contentos con tener que viajar 7 mil 200 kilómetros para jugar un partido de temporada regular.

"Mis jugadores no están contentos, yo no estoy contento, pero La Liga decidió que jugaremos este partido", dijo Flick en rueda de prensa en respuesta a una pregunta sobre su postura sobre el partido.

El presidente del Barcelona, ??Joan Laporta, ha defendido la medida afirmando que representa una oportunidad para avanzar más en el mercado deportivo americano.

Pero para Flick y sus jugadores, representa un viaje extra antes de un breve descanso invernal. El Barcelona también viajará a Arabia Saudí para la Supercopa de España, que comienza el 7 de enero.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong también criticó que se juegue en Estados Unidos, diciendo que los jugadores ya estaban sobrecargados con los viajes y un calendario de juego repleto.

Al igual que el Barcelona, ??el Villarreal también jugaba la Liga de Campeones.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido el fútbol en el extranjero como clave para impulsar "los ingresos a medio y largo plazo" y aumentar el valor de los derechos televisivos de su competición, que están por detrás de los de la Premier League inglesa.

Tebas dijo que la liga planea convertir un partido internacional en un evento anual.

El partido será en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, sede de los Miami Dolphins de la NFL.

La Liga ha fletado aviones para trasladar a Florida a lo que estima que serán entre 2 mil y 3 mil aficionados del Villarreal, el equipo local.