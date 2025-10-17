Marineros vencen a Azulejos y están a un triunfo de su primera Serie Mundial

El venezolano Eugenio Suárez, de los Marineros de Seattle, festeja luego de batear un grand slam ante los Azulejos de Toronto, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Foto: Lindsey Wasson / AP

SEATTLE (AP).— En el momento en que Eugenio Suárez pisaba el plato, formó un corazón con sus manos. Es un gesto que suele hacer para festejar sus proezas.

De pronto, el venezolano se detuvo, señaló a su esposa en el graderío detrás de home y se tomó un segundo para disfrutar el momento. Su bate colocó a los Marineros a una victoria de un logro inédito.

Suárez conectó un grand slam que puso a su equipo arriba después del jonrón de Cal Raleigh que igualó la pizarra en una octava entrada de cinco carreras, para que Seattle derrotara el viernes 6-2 a los Azulejos de Toronto, con lo que recuperó la ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“He estado esperando juegos así toda mi carrera”, dijo Suárez. “Hoy lo tuve, frente a nuestro público, mi familia, mis dos hijas, mi esposa. Y este momento es muy especial”.

El venezolano también bateó un jonrón en la segunda entrada para la primera carrera de Seattle. Los Marineros se convirtieron en el primer equipo local que ha ganado en esta serie y se acercaron a una victoria del primer viaje a la Serie Mundial en la historia de una franquicia que comenzó a jugar en 1977.

El sexto juego se disputará en Toronto el domingo por la noche.

“Para nuestros fanáticos, han esperado mucho tiempo este momento y estamos aquí para dárselos. Estamos aquí para luchar por una Serie Mundial”, dijo Suárez.

Raleigh, un receptor ambidiestro que lideró las Grandes Ligas con 60 vuelacercas durante la temporada regular, estaba bateando como derecho por primera vez en la serie cuando abrió la octava entrada encontrando un cambio de velocidad del perdedor Brendon Little, con cuenta de 2-0 .

El batazo de 348 pies se elevó 155 pies sobre el campo, describiendo un arco alto. La pelota tuvo un tiempo de suspensión de 6,7 segundos antes de caer al otro lado de la pared del jardín izquierdo a 348 pies del plato.

El cuarto jonrón de Raleigh en la postemporada empató el encuentro 2 -2.

El dominicano Jorge Polanco y Josh Naylor recibieron boletos. El quisqueyano Seranthony Domínguez relevó y golpeó al cubano-mexicano Randy Arozarena con un lanzamiento.

Suárez falló ante una recta con cuenta de 2 -2. Luego conectó un batazo al jardín opuesto.

La pelota aterrizó varias filas atrás en las gradas del bosque derecho para el cuarto grand slam de Suárez en la temporada.

“Obviamente, este es el jonrón más importante de mi carrera”, dijo el antesalista de Puerto Ordaz.

Suárez, quien había puesto a Seattle adelante en la segunda entrada contra Kevin Gausman, entró al juego hundido en una racha en que se había ido de 50-6. Fue adquirido a Arizona en la fecha límite de canjes, terminó la temporada regular con 49 jonrones y lleva tres en los playoffs.

“He estado esperando esto por mucho tiempo”, dijo Suárez. “Había pasado un tiempo desde que tuve un juego como el de hoy. Fue increíble poder conectar ese grand slam para darle la victoria a mi equipo, a los fanáticos. Han estado aquí apoyándonos todo el año”.

Bryce Miller de Seattle estaba lanzando sin permitir carreras cuando fue retirado después de permitir un sencillo de Addison Barger al inicio de la quinta entrada, y George Springer conectó un doble impulsor contra Matt Brash.

Springer salió en la séptima cuando fue golpeado en la rótula derecha por un sinker de Bryan Woo a 95.6 mph.

“Tiene una contusión en la rodilla derecha. Se le hicieron radiografías, que fueron negativas, lo cual es bueno”, dijo el manager de los Azulejos, John Schneider. “George es un tipo duro. Creo que realmente, realmente tendrá que estar sufriendo para no estar en la alineación el domingo”.

Lanzando por primera vez desde el 19 de septiembre después de recuperarse de una distensión pectoral, Woo permitió un sencillo impulsor de Ernie Clement en la sexta.

Toronto desperdició muchas oportunidades. Se fue de 11-2 con corredores en posición de anotar.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero de 2-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-1 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 4-0.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Jorge Polanco de 3-0 con una anotada. El cubano-mexicano Randy Arozarena de 2-0 con una anotada. Los venezolanos Eugenio Suárez de 3-2 con dos anotadas y cinco remolcadas, Leo Rivas de 3-0.