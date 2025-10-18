Barcelona vence 2-1 al Girona en el descuento y Hansi Flick fue expulsado. Foto: AP

BARCELONA, España (AP).- El suplente Ronald Araújo le dio al Barcelona una victoria por 2-1 sobre Girona en el tiempo de descuento en La Liga este día y puso fin a una pequeña racha de derrotas antes del clásico en Real Madrid la próxima semana.

El defensa central hizo una jugada de delantero cuando se deslizó frente a su marcador mientras corrían hacia el primer poste y redirigió hábilmente un pase bajo de Frenkie de Jong para encender a la multitud local.

El gol de Araújo en el último suspiro llegó momentos después de que el entrenador del Barcelona, ??Hansi Flick, fuera expulsado con dos tarjetas amarillas rápidas aparentemente por quejarse de que el árbitro no había añadido más de cuatro minutos de tiempo añadido.

El informe del árbitro indicó que Flick protestó una de sus decisiones con aplausos irónicos y gestos de desaprobación. Flick afirmó que sus acciones no estaban dirigidas al árbitro.

La expulsión significa que Flick no estará al margen del primer clásico de la temporada.

Con su equipo bloqueado en ataque y los goleadores Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres no disponibles por lesión, Flick envió a Araújo en el 82 y le ordenó unirse al ataque en su desesperada búsqueda de un ganador.

"Me alegro mucho por Ronald porque siempre juega con todo su corazón por este equipo", dijo Flick. "Hablé con él para preguntarle si era posible que jugara en esta posición".

Araújo dijo que “no lo dudó” cuando su entrenador le preguntó si podía ayudar en ataque.

“El Girona nos agarró muy bien y tuvo varias ocasiones, pero lo importante es que aguantamos hasta el final y mostramos la lucha que nuestra afición espera de nosotros”, dijo Araújo. “Sabíamos que veníamos de dos derrotas duras, pero con hambre y trabajo sabíamos que podíamos ganar antes de una semana importante”.

Antes del parón internacional, el Barcelona perdió 2-1 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y fue sorprendido por el Sevilla 4-1 en La Liga.

El Barcelona se coloca líder de la liga con un punto de ventaja sobre el Madrid antes de enfrentarse al Getafe el domingo. Antes del viaje a la capital, el Barcelona recibe al Olympiakos el martes en la Champions League.