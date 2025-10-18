Cruz Azul

Cruz Azul se lleva el Clásico Joven al vencer 2-1 al América (Videos)

Con esta victoria, Cruz Azul llegó a la segunda posición de la tabla general con 28 unidades. El América es tercero con 27 puntos.
sábado, 18 de octubre de 2025 · 23:41

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cruz Azul recibió en el estadio Olímpico Universitario al América en el llamado “Clásico Joven”, esto por la jornada 13. El conjunto Cementero se impuso 2-1 ante las Águilas.

Al minuto 31, Cristian Borja envió un pase largo desde su propia área, Jorge Sánchez fildeó mal el balón y permitió que Brian Rodríguez pudiera encarar a Andrés Gudiño y anotara el primer tanto de la noche.

 

 

Pese a ir por debajo en el marcador, los cruzazulinos no bajaron los brazos y se volcaron al ataque. Tres minutos de haber conseguido el gol, un americanista cometió un error similar a Sánchez; Kevin Álvarez dio un pase hacia atrás en búsqueda de su arquero, pero el balón quedó muy corto, lo robó Gabriel “Toro” Fernández lo robó, dribló a Luis Ángel Malagón y empató el duelo. El primer tiempo concluyó 1-1.

 

 

Ya en la segunda mitad, en el minuto 67, Carlos Rotondi pisó el extremo izquierdo del área americanista, mandó un centro raso que encontró destino en Ignacio Rivero, quien de derecha mandó el balón al fondo de la red para el 2-1 definitivo.

 

 

