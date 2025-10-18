Mariana Bernal y Maya Becerra ganan oro y plata en Copa del Mundo de Tiro con Arco (Video)

Mariana Bernal y Maya Becerra ganan oro y plata en Copa del Mundo de Tiro con Arco. Foto: World Archery

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las mexicanas Mariana Bernal y Maya Becerra hicieron historia al subir al podio de compuesto femenil tras conquistar la presea de oro y plata, respectivamente, en la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, celebrada en Nankín, China.

“1er. oro nacional y 3ra. final entre compatriotas en esta prueba (EUA en 2011 y Rusia en 2006)”, publicó la Conade en redes sociales.

El metal dorado ganado por Bernal representa el primero en la historia para México en la prueba de arco compuesto femenil desde su creación en 2006, edición que se llevó a cabo en Yucatán. Además, las multimedallistas internacionales disputaron apenas la tercera final entre mujeres de la misma nación y especialistas en compuesto. Rusia lo hizo en 2006 y Estados Unidos en 2011.

El gobierno mexicano informó que las arqueras mexicanas, de origen jalisciense, “disputaron la gloria en un duelo en el que ambas tiraron 11 flechas perfectas consecutivas y que terminó igualado a 147 puntos para definir todo en muerte súbita, donde también se logró un 10 por bando, pero con la flecha de Bernal más cerca del centro de la diana”.

CAMPEONA! ????????

Mariana Bernal se queda con el título del Hyundai Archery World Cup en Nanjing. #ArcheryWorldCup pic.twitter.com/IHnVLKDHjJ — World Archery (@worldarchery) October 18, 2025

“Para llegar al partido decisivo, Bernal derrotó 145-142 en cuartos de final a la india Madhura Dhamangaonkar y 146-144 en semifinales a la británica y número dos del mundo, Ella Gibson. Por su parte, Becerra inició con una victoria de 146-140 sobre la turca Hazal Burun y, posteriormente, superó 145-143 a la también india Jyothi Vennam, quien llegaba como una de las favoritas a consagrarse monarca”, informó en un comunicado la Conade.