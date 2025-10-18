Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 debuta con derrota en Copa del Mundo. Foto: X: @Miseleccionfem

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado, la Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 debutó en la Copa del Mundo de la especialidad ante Corea del Norte. Sin embargo, las dirigidas por Miguel Gamero cayeron 2-0.

México se encuentra ubicado en el Grupo B, con Corea del Norte, Países Bajos y Camerún. E inició actividades este sábado a las 13:00 horas, en el estadio Mohammed VI Football Academy, Marruecos. Won Sim Kim y Jong Hyang Yu fueron las anotadoras por parte de la Selección Norcoreana.

La segunda fecha medirá a las mexicanas ante las neerlandesas el martes 21 de octubre, a las 13:00 horas.