Verstappen consigue la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: AP

AUSTIN, Texas (AP).- Este día, Max Verstappen, de Red Bull, obtuvo una fácil victoria en una carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos llena de accidentes, y luego se llevó la pole position para el evento principal en un día difícil para el líder del campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri.

Piastri y Lando Norris, que marchan 1-2 en la lucha por el título, sufrieron un accidente en la primera vuelta de la carrera de sprint. Tras un intenso trabajo de los mecánicos para reparar sus coches, Norris se recuperó y terminó segundo, por detrás de Verstappen, en la clasificación para el gran premio del domingo, mientras que Piastri quedó en un distante sexto lugar.

Los resultados de un día abrasador en el Circuito de las Américas permitieron a Piastri mantener su ventaja de 22 puntos sobre su compañero de equipo en la lucha por el título, pero no pudo ampliarla. El percance de McLaren creó una gran oportunidad para Verstappen, quien ahora está a 55 puntos del liderato con seis grandes premios y dos carreras de sprint restantes en la temporada.

Verstappen está a 33 puntos de Norris por el segundo lugar.

“Para nosotros fue un resultado muy fuerte”, dijo Verstappen.

El neerlandés está ejerciendo presión

Verstappen, cuatro veces campeón, busca su un quinto título. Piastri y Norris buscan su primer campeonato.

Verstappen está corriendo con una furia que hace vibrar el paddock.

Ha ganado dos de las últimas tres carreras, mientras que McLaren no ha ganado en ese periodo. Tras una mala racha a principios de temporada que permitió a los McLaren distanciarse en el campeonato desde el principio, el resurgimiento de Red Bull ha elevado la temperatura en la lucha por el título.

Sólo aumentará si gana de nuevo el domingo y McLaren no puede minimizar el daño.

"Max y Red Bull han sido muy rápidos en las últimas carreras", dijo Norris. "Creo que en la mayoría de los lugares a los que vamos ahora, creemos que Red Bull será nuestro mayor competidor".

Verstappen ganó tres carreras seguidas en Austin entre 2021 y 2023 y tiene varias victorias en su carrera en la Ciudad de México, donde se dirige la serie a continuación.

La pobre carrera de sprint de McLaren

Verstappen arrancó el sprint desde la pole, con Norris segundo y Piastri tercero, mientras los coches subían a toda velocidad hacia la pronunciada curva a izquierdas de la primera curva. Con varios coches amontonados en el tráfico, Piastri chocó contra Nico Hulkenberg, de Kick Sauber, y el golpe provocó que Piastri se estrellara contra Norris.

El coche de Norris giró y se le desprendió una rueda trasera. El coche de Piastri también rebotó y sufrió daños en la suspensión. Los oficiales de carrera no penalizaron a ninguno de los pilotos involucrados.

"Ninguno de nuestros pilotos tiene la culpa", declaró el director de McLaren, Zak Brown, a Sky F1. "Fueron horas de conducción amateur. Algunos pilotos de delante nos dieron una paliza a nuestros dos compañeros".

Fue la segunda carrera consecutiva con contacto entre los dos McLaren . Casi chocan en Singapur cuando Norris chocó con Piastri en la primera vuelta.

Norris dijo que sólo quiere pasar la primera curva el domingo sin incidentes.

"Que no te golpeen", dijo Norris. "Estoy contento con el segundo puesto. Podría haber sido peor. No hay posibilidad de que hayamos conseguido la pole hoy".

La baja de nivel de Piastri

Mientras Norris logró remontar hasta la primera fila para la salida del domingo, Piastri tuvo dificultades para encontrar ritmo en la clasificación. El australiano solo ha subido al podio una vez en las últimas tres carreras, mientras su ventaja en el campeonato se reduce.

Verstappen y Norris podrían dar otro golpe importante el domingo. Norris sugirió que Verstappen podría ser demasiado rápido para vencerlo en la carrera, pero alcanzar a su compañero de equipo y líder del campeonato es el objetivo principal.

El accidente en el sprint dejó al domingo como una gran incógnita, dijo Norris.

"No hemos dado más de tres vueltas seguidas", dijo Norris. "No tengo ni idea de si será increíble o terrible. Esperábamos aprender mucho hoy".

Ferrari sigue respaldando a Vasseur

El presidente de Ferrari, John Elkann, emitió un comunicado el sábado diciendo que tiene "plena confianza" en el director del equipo, Fred Vasseur, en medio de persistentes especulaciones de que el ex jefe de carreras de Red Bull, Christian Horner, podría tomar su puesto.

“También quiero reafirmar la importancia del trabajo en equipo de todos para mantener el foco en el único objetivo que importa: dar siempre lo mejor de nosotros en la pista”, dijo Elkann.

Charles Leclerc, de Ferrari, saldrá tercero el domingo, pero el equipo no ha ganado esta temporada. No ha ganado un campeonato de pilotos desde 2007 ni un título de constructores desde 2008. Aun así, Ferrari le otorgó a Vasseur una extensión de contrato multianual en julio.

Horner, que llevó a Red Bull a ocho campeonatos de pilotos y seis títulos de equipo en 20 años, fue despedido de Red Bull en julio.