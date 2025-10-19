Con gol de Mbappé el Real Madrid vence 1-0 al Getafe y es líder de LaLiga. Foto: X: @realmadrid

MADRID (AP).- Este día, el Real Madrid aprovechó una tarjeta roja a un jugador del Getafe que permaneció menos de un minuto en el campo para ganar 1-0 con un gol de Kylian Mbappé en el minuto 80.

La reñida victoria devolvió al Madrid a la cima de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, ??que venció al último clasificado, el Girona, por 2-1 con un gol de Ronald Araújo en el tiempo de descuento el sábado.

El décimo gol de Mbappé en la liga, líder del partido, llegó poco después de que el anfitrión Getafe se quedó con un hombre menos debido a la tarjeta roja directa mostrada a Allan Nyom unos 40 segundos después de que saliera del banquillo.

Nyom le cometió falta al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior y le alejó del balón cuando el Madrid comenzó a construir una escapada en el minuto 77.

El Madrid, que venía teniendo dificultades para crear ocasiones claras de gol, aprovechó la expulsión y Mbappé marcó con un disparo desde dentro del área tras un buen pase en profundidad de Arda Güler.

Mbappé ha marcado en 13 de los 14 partidos que ha disputado esta temporada con su club y su selección. Ha marcado al menos un gol en 11 encuentros consecutivos.

“Estamos muy contentos con el rendimiento de Kylian”, dijo el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. “Ha sido decisivo con sus goles y su participación. Los goles dan puntos, pero necesitamos a todos porque hay mucho que hacer en el fondo”.

El Getafe se quedó con un hombre menos cuatro minutos más tarde cuando Álex Sancris vio la segunda amarilla por otra falta a Vinícius.

A pesar de jugar con nueve hombres, el Getafe estuvo cerca de empatar en el tiempo añadido, cuando el portero madridista Thibaut Courtois salió disparado desde la red para realizar una difícil parada a corta distancia a un disparo de Abu Kamara dentro del área.

“Esa ocasión fallada por Kamara fue una lástima”, dijo el entrenador del Getafe, José Bordalás. “La tarjeta roja a Nyom marcó la diferencia. Para mí, eso no es una tarjeta roja, como mucho una amarilla”.

Bordalás criticó a Vinícius, alegando que el delantero brasileño lo provocó al decir algo como "buen trabajo haciendo el cambio" para incluir a Nyom en el partido.

El Getafe, que solo tuvo una ocasión a puerta, se mantiene en el duodécimo puesto. Acumula cinco partidos sin ganar.

El Madrid ha ganado 10 de sus 11 partidos en todos los torneos esta temporada, siendo su única derrota en liga ante el Atlético de Madrid el mes pasado.

Al igual que en los demás partidos de liga de este fin de semana, los jugadores se quedaron quietos durante los primeros 15 segundos del partido en oposición al plan de La Liga de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Estados Unidos el 20 de diciembre.