Manchester United vence al Liverpool por 2-1 con gol de Harry Maguire en el último minuto. Foto: AP

LIVERPOOL, Inglaterra (AP).- Este día, después de nueve años dolorosos, y por decimoprimera vez que lo intentó, el Manchester United puso fin a su mal momento en Anfield con una victoria por 2-1 sobre el campeón defensor de la Liga Premier, el Liverpool.

El cabezazo de Harry Maguire en el minuto 84 selló una de las victorias más importantes del United bajo la dirección del entrenador Ruben Amorim y condenó al Liverpool a su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones.

La frustración por tantas experiencias miserables en Merseyside pareció brotar de Maguire mientras celebraba frente a los fanáticos visitantes del United.

El Liverpool parecía estar a punto de rescatar un empate cuando Cody Gakpo empató en el minuto 78 después de que el United se pusiera en ventaja con el gol de Bryan Mbeumo en el segundo minuto.