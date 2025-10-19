Marruecos hace historia y se corona campeón mundial Sub20 tras someter 2-0 a Argentina

SANTIAGO (AP) — De la mano de un doblete de doblete de Yassir Zabiri, Marruecos venció el domingo 2-0 a Argentina para coronarse campeón de un Mundial Sub20 por primera vez en la historia y cimentar el paso de una generación que apunta a consolidar el impulso que vive el futbol del país del norte de África.

Los comandados por el entrenador Mohamed Ouahbi, nacido en Bélgica, confirmaron el gran momento del futbol marroquí, que en los últimos años ha pasado de promesa emergente para ir consolidándose como potencia regional en el concierto internacional. Lo hicieron al someter en la final a la Albiceleste, máxima ganadora de la categoría con seis títulos.

"No es casualidad. No es suerte. Vencimos a las mejores naciones con estilo. Hoy tenemos un equipo que estaba listo para ganar el Mundial", afirmó Ouahbi en una rueda de prensa posterior al triunfo. "El resultado de hoy es fruto de mucho trabajo, y un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años".

Las declaraciones del seleccionador atestan que Marruecos sube como la espuma. En Qatar 2022 se convirtieron en la primera nación de África en alcanzar la semifinales de una Copa del Mundo de mayores. También conquistaron la medalla de bronce en el fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Recién el mes pasado pasado se convirtieron en la primera selección africana en asegurar el pase al Mundial que se disputará el año próximo en México, Canadá y Estados Unidos.

"Marruecos quiere ganar una Copa del Mundo con los mayores. Ya mismo en 2026. No queremos esperar hasta 2030", aseguró.

El Mundial 2030 tendrá a Marruecos como coanfitrión junto a España y Portugal, con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay.

La noche grande de Zabiri

A pocos minutos del inicio de la cita, en un abarrotado Estadio Nacional de Santiago, ante más de 43.000 asistentes, surgió la primera polémica de un encuentro intenso: una jugada peligrosa del argentina argentino Santino Barbi sembró dudas sobre una posible falta en el área. Ouahbi solicitó la revisión del VAR para un eventual penal, que fue descartado por el árbitro italiano Maurizio Mariani, aunque sí determinó un tiro libre desde fuera del área a favor de Marruecos.

Zabiri, con mucha categoría, se encargó de la ejecución y definió con un disparo al ángulo superior para inaugurar el marcador a los 12 minutos.

Argentina, que llegó a la última instancia invicta y sin recibir goles en los últimos cuatro partidos, intentó reaccionar, con el delantero Gianluca Prestianni como el más peligroso.

Aupado por el casi un millar de ruidosos hinchas que viajaron a última hora para apoyar a su país desde las gradas, Marruecos dio un segundo zarpazo.

En una de sus varias brillantes maniobras individuales de la noche, Othmane Maamma, delantero del Watford inglés y referente de la selección marroquí, arrancó por la banda derecha y colgó un pase al área. Zabiri —proclamado como el mejor jugador de la final y el segundo del torneo— apareció para mandar el balón al fondo de la red a los 29 minutos.

Maamma, que a su vez fue coronado el mejor jugador del Sub20, tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja en los últimos instantes de la primera parte tras un fallo en la salida de balón albiceleste, pero un defensor logró salvar a Argentina al despejar la pelota bajo palos.

Argentina sin respuesta

Para el complemento, el seleccionador argentino, Diego Placente, movió fichas. A la entrada de Mateo Silvetti —jugador fundamental en todos los partidos de la fase de la eliminación directa— en el cierre de la primera mitad, se sumaron los ingresos de Tobias Andrada y Santiago Fernández, a fin de reforzar la zaga y reestructurar la espina dorsal que sufrió para encontrar continuidad y fluidez en el juego.

Poco después, Ian Subiabre relevó a Alejo Sarco en el cuarto cambio argentino.

Al no encontrar huecos en el muro erigido por la defensa marroquí, los argentinos pasaron a arriesgar desde fuera del área, con remates de Subiabre, Silvetti, Prestianni y Maher Carrizo. También endureció el juego ríspido, lo que le rindió a la Albiceleste cinco amonestaciones en el encuentro.

Placente llegó a desafiar una decisión y pidió revisar un posible penal debido a un toque de mano en el tramo final del encuentro, pero el árbitro no detectó ninguna falta y el marcador permaneció sin alteraciones hasta el pitido final.

"No siempre se puede ganar, (los chicos) hicieron un torneo increíble, pero hay que aceptar la derrota", indicó Placente, el estratega de una Argentina que no llegaba a una final desde 2007, cuando alzó su última copa, en Canadá.

Fiesta marroquí en Santiago

Con la victoria, los cachorros de los Leones del Atlas alzaron por primera vez el mayor título futbolístico de la historia de su país, en su primera definición mundial de cualquier categoría. Igualaron a Ghana, campeona en 2009, al quedar como la segunda selección africana, que conquista un Mundial Sub20. Ouahbi se convirtió en el primer entrenador no originario de su selección que levanta el trofeo de la categoría.

La conmoción se adueñó del estadio santiaguino y los jugadores de Marruecos protagonizaron una verdadera fiesta en el recinto. Luciendo su bandera, salieron a saludar los hinchas e intercambiaron muestras de cariño con los aficionados.