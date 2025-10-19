Matthew Stafford lanza 5 pases de touchdown en la victoria de los Rams 35-7 ante los Jaguars. Foto: AP

LONDRES (AP).- Matthew Stafford lanzó tres de sus cinco pases de touchdown a Davante Adams y los Rams de Los Ángeles vencieron a los Jaguars de Jacksonville 35-7 en un día lluvioso en el estadio de Wembley.

Stafford, quien lanzó 12 touchdowns sin intercepciones en sus últimos cuatro juegos, también se conectó con el receptor novato Konata Mumpfield y el ala cerrada novato Terrance Ferguson en la paliza de Londres.

Los Rams (5-2) han tenido su mejor comienzo desde la temporada en la que ganaron el Super Bowl en 2021. El receptor estrella Puka Nacua se perdió el juego por una lesión de tobillo.

El único momento destacado para los Jaguars (4-3) fue el primer touchdown de Travis Hunter, el novato estrella en ambos sentidos, en la NFL. El marcador quedó 28-7 en el último cuarto.

Adams, quien atrapó dos pases de touchdown en la primera mitad, luego agregó un tercero en un salto de 1 yarda que envió a los fanáticos de los Jags a las salidas.

Hunter tuvo su mejor día como profesional, atrapando ocho pases para 101 yardas y el touchdown.

Stafford completó 21 de 33 pases para 182 yardas. El mariscal de campo de los Jags, Trevor Lawrence, completó 23 de 48 pases para 296 yardas y el pase de touchdown a Hunter.

Los Jaguars permitieron siete capturas y cometieron 13 penalizaciones por 119 yardas.

Fiesta de “Siu” en Wembley

A pesar de llegar a Londres el sábado por la mañana, los Rams se mostraron bastante frescos al anotar tres touchdowns en la primera mitad.

Mumpfield anotó el primero y Adams los dos siguientes. Ambos celebraron con el "Siu", popularizado por la estrella del futbol portugués Cristiano Ronaldo.

La celebración de Mumpfield se produjo después de que el receptor novato anotó su primer touchdown en la NFL, en apenas su segunda recepción en su carrera, una recepción de 5 yardas en la parte trasera de la zona de anotación para coronar una serie inicial de 13 jugadas y 60 yardas.

LOS RAMS EMPIEZAN AL FRENTE



Konata Mumpfield es el autor del primer TD en Wembley.#MundoNFL #RamsHouse pic.twitter.com/1EgiHZRzno — Mundo NFL (@MundoNFL) October 19, 2025

Cinco jugadores diferentes atraparon pases en la primera serie de los Rams, mientras Stafford distribuía el balón sin Nacua.

En la segunda serie ofensiva, Stafford conectó con Adams en un pase de touchdown de 2 yardas y una ventaja de 14-0 antes del final del primer cuarto. El receptor estrella luego ofreció su versión del “siu”. El CB de los Jags, Jourdan Lewis, estuvo en cobertura en ambos TD.

Davante also hit the siuuu! ???? pic.twitter.com/BTw4i3lM6F — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) October 19, 2025

Adams atrapó un pase de touchdown de una yarda antes del final de la primera mitad para poner el marcador 21-0. Sin embargo, esta vez no hubo siu.

Pero Adams logró que la mayor parte de la ofensiva hiciera uno después de su tercer touchdown.

La recepción de touchdown de 31 yardas de Ferguson puso el marcador en 28-0 al comienzo del cuarto.

El apoyador de los Rams, Byron Young, extendió su racha de capturas a nueve juegos de temporada regular.