Messi anota su segundo hat-trick con el uniforme del Inter Miami (Video)

NASHVILLE, Tennessee (AP).- Lionel Messi anotó su segundo triplete de su carrera en la MLS , impulsando al Inter Miami a una victoria por 5-2 sobre Nashville SC el sábado por la noche.

Messi lidera la MLS en anotaciones con 29 goles esta temporada. La última vez que anotó un hat-trick fue el 19 de octubre pasado en la victoria del Inter Miami por 6-2 sobre el New England Revolution.

"Es obvio que él (Messi) nos da ventaja cada noche", dijo el defensa del Inter Miami, Ian Fray. "No hay palabras para describirlo".

Abrió el marcador en el minuto 35, anotando su 27.º gol de la temporada con un disparo desde fuera del área, poniendo al Inter Miami 1-0 arriba. El Nashville SC respondió con un cabezazo de Sam Surridge en el minuto 43 para empatar el partido 1-1.

Después de superar al Inter Miami 11-4 en la primera mitad, el esfuerzo de Nashville SC dio sus frutos en el sexto minuto del tiempo añadido de la primera mitad cuando Jacob Shaffelburg anotó tras el rebote de Hany Mukhtar en el poste izquierdo para una ventaja de 2-1.

Miami recibió un penalti tras una mano sobre Andy Nájar en el minuto 62. Messi anotó su segundo tanto del partido para el empate 2-2. Cuatro minutos después, Baltasar Rodríguez le dio al Inter Miami la ventaja de 3-2 con un disparo desde el centro del área.

“Hacia el final del partido, nuestra calidad se impuso y ganamos”, dijo Fray. “Tenemos a algunos de los mejores jugadores de la historia. Contra quien sea que juguemos, tenemos la misma mentalidad”.

Messi anotó su tercer gol de la noche con un zurdazo desde el centro del área en el minuto 81, ampliando la ventaja a 4-2. Telasco Segovia añadió el quinto gol del Inter Miami al minuto de descuento para consolidar la victoria.

“No hicimos un buen trabajo (defendiendo a Messi), especialmente en las últimas 24 o 25 yardas. Creo que supo encontrar espacios en las combinaciones”, dijo el entrenador de Nashville, BJ Callaghan. “Si le das oportunidades en la zona alta, las aprovecha”.

El triplete de Messi le valió la Bota de Oro como máximo goleador de la liga y lo convierte en líder del premio al Jugador Más Valioso. Aventaja en cinco goles a los segundos máximos goleadores de la liga, Surridge y Denis Bouanga, de Los Angeles FC.

El Inter Miami termina la temporada regular con un récord de 19-7-8 y como tercer sembrado de la Conferencia Este se enfrenta en la primera ronda de los Playoffs de la MLS a Nashville, que es el sexto sembrado con un récord de 16-12-6.

“Ese fue un partido de playoffs y nos ganamos el lugar”, dijo Callaghan. “Estamos ansiosos por volver a jugar contra Miami. En general, el partido fue una historia de dos mitades, y aprenderemos algunas lecciones de la segunda mitad”.