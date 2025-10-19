Patrick Mahomes lidera a los Chiefs en la victoria 31-0 sobre los Raiders. Foto: AP

KANSAS CITY, Mo. (AP).- Este día, Patrick Mahomes lanzó para 286 yardas y tres touchdowns en menos de tres cuartos de trabajo, Rashee Rice atrapó dos de los pases de touchdown en su regreso de una suspensión de seis juegos y los Kansas City Chiefs vencieron a los Las Vegas Raiders 31-0.

Rice terminó con siete recepciones para 42 yardas en su primer partido desde la Semana 4 de la temporada pasada, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior en un choque con Mahomes. Se recuperó de la lesión a tiempo para participar en la pretemporada y el campamento de entrenamiento, pero fue suspendido antes del inicio de la temporada por su participación en un accidente automovilístico a alta velocidad en una autopista de Dallas en marzo de 2024.

El regreso de Rice desencadenó una ofensiva que anotó en sus primeras cinco posesiones y terminó con 434 yardas en total.

No ayudó a Las Vegas jugar la mayor parte del partido sin el estelar cazamariscales Maxx Crosby, quien abandonó el partido por una lesión de rodilla.

Sin embargo, los Chiefs (4-3) fueron casi tan buenos en defensa, limitando a los Raiders a tres primeros downs y 96 yardas, al tiempo que los vencían por décima vez en los últimos 11 enfrentamientos. Geno Smith completó 10 de 16 pases para 67 yardas, mientras que Ashton Jeanty, uno de los mejores novatos de la NFL, solo acarreó el balón en seis ocasiones para 21 yardas.

Fue la cuarta y más desigual blanqueada de Kansas City en su historia de 133 juegos contra los Raiders.

La ofensiva de los Chiefs había empezado a brillar en las últimas dos semanas, incluyendo la goleada de 30-17 a los Lions la semana pasada. Y con el regreso de Rice, parecía el ataque de alto vuelo que Mahomes hizo famoso con Travis Kelce y Tyreek Hill hace tantos años.

Rice tuvo un par de recepciones en su primera serie ofensiva, incluyendo una recepción de touchdown de 2 yardas para culminar la marcha de 92 yardas. Tuvo dos más en la siguiente serie ofensiva, una de 84 yardas que Marquise Brown culminó con una recepción de touchdown. Rice coronó la gran primera mitad de los Chiefs con una recepción de touchdown de 3 yardas a 10 segundos del final, poniendo el marcador 21-0 al descanso.

El carácter desigual de la primera mitad fue asombroso.

Los Chiefs tenían una ventaja de 21-2 en primeros downs. En yardas, tenían una ventaja de 275-51, incluyendo seis yardas insignificantes que Jeanty ganó en la última carrera de la primera mitad. Además, los Chiefs se convirtieron en el primer equipo desde al menos el año 2000 en comenzar un partido con tres series ofensivas de touchdown de al menos 80 yardas, lo que les permitió consumir casi 21 minutos de la primera mitad.

Ah, y los Chiefs pudieron recibir la patada inicial de la segunda mitad.

Procedieron a avanzar 65 yardas para otro touchdown, esta vez con Isiah Pacheco haciendo los honores por tierra para culminarlo. Y tras otro tres y fuera de los Raiders, una marcha de 66 yardas resultó en un gol de campo que puso el marcador 31-0.

Mahomes y varios titulares tomaron asiento al final del tercer cuarto, lo que permitió que Gardner Minshew terminara la goleada.

La única duda era si los Raiders lograrían cruzar el mediocampo. Lo hicieron en dos jugadas ofensivas en la primera serie ofensiva, cuando una falta por sujetar a Jackson Powers-Johnson los obligó a despejar.

La respuesta: No se acercaron.