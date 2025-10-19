Verstappen gana el Gran Premio de Estados Unidos

AUSTIN, Texas (AP).- Este día, Max Verstappen, de Red Bull, consiguió su tercera victoria en cuatro carreras en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, mientras que Lando Norris, de McLaren, le quitó una gran parte del liderato del campeonato a su compañero de equipo Oscar Piastri al terminar segundo.

Piastri quedó en un distante quinto lugar, lo que permitió a Norris acercarse a 14 puntos con cinco grandes premios y dos carreras sprint para el final.

Verstappen también se acerca rápidamente con su ataque de final de temporada. Ahora, a 40 puntos de Piastri y a 26 de Norris, ocupa el tercer puesto, y ha advertido a los McClaren que pretende perseguirlos hasta el final de la temporada.

Piastri y Norris buscan ganar el primer campeonato de pilotos de su carrera. Verstappen busca su quinto título consecutivo, y su dominio reciente le ha dado una oportunidad real de conseguirlo. También ganó la carrera al sprint del sábado después de que los dos McLaren chocaran en la primera curva y se estrellaran.

"Fue un fin de semana increíble para nosotros", dijo Verstappen. "La oportunidad está ahí. Solo tenemos que intentar mantener este tipo de fines de semana hasta el final".

El adelantamiento tardío de Norris a Charles Leclerc de Ferrari por el segundo lugar le valió una posición crucial y puntos mientras persigue a Piastri y espera contener a Verstappen en el tramo final de la temporada.

“Fue una buena batalla con Charles. Luchó con todas sus fuerzas”, dijo Norris. “Tendremos que quedar segundos. No pudimos haber hecho más hoy”.

Verstappen partió desde la pole el domingo y nunca tuvo rivales por el liderato. Llegó a acumular una ventaja de 10 segundos a mitad de carrera, mientras Norris y Leclerc libraban una feroz batalla por el segundo puesto.

El día de Piastri no arrancó. Salió sexto y recuperó rápidamente una posición en las primeras curvas, pero se quedó estancado allí el resto de la carrera.

La ventaja de Piastri se reduce rápidamente bajo presión. No gana desde el Gran Premio de Holanda el 31 de agosto y no ha subido al podio en las últimas tres carreras.

La serie se dirige a continuación a la Ciudad de México, donde Verstappen tiene cinco victorias en su carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.